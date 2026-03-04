Luis Caputo consideró que el ataque a Irán no afectará a la Argentina: "Lado correcto"
El ministro Luis Caputo negó además cambios en el esquema cambiario, insistió en que no existe una avalancha de importaciones y destacó el ajuste del gobierno de Javier Milei sin hacer alusión a sus dramáticas consecuencias sociales.
En el marco de su participación en el 49º Aniversario de Fundación Mediterránea, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró que en medio de la guerra en Medio Oriente y de su impacto en la economía global, el "el mejor escudo de Argentina es el orden macroeconómico" al tiempo que se metió en la discusión geopolítica al señalar que también es importante "estar del lado correcto" en obvia alusión al alineamiento irrestricto del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel.
Caputo realizó además un sucinto repaso sobre lo que considera los logros de su gestión y destacó, sin hacer alusión a las dramáticas consecuencias del ajuste libertario, el sostenimiento del superávit fiscal, los últimos datos del Estimador mensual de actividad económica (EMAE), la reducción de la deuda cuasi fiscal, y la baja de impuestos equivalente al 2,5% del PBI en dos años. Detalló además que el RIGI tiene proyectos por aprobar por el orden de 70 mil millones de dólares, y que ya fueron aprobados inversiones por 26 mil millones de dólares.
Para Caputo, el "ancla fiscal y el equilibrio financiero es el corazón del modelo" lo que permitirá un "camino de desarrollo que dure décadas", por eso dijo que su gestión no busca "ganar competitividad a través de insistir con devaluaciones", sino que para ello fueron pensadas la reforma laboral y ley de inocencia fiscal. Para el ministro, ambas normativas contribuirán a la "mayor formalización de empleo y ahorros".
En ese sentido señaló que el eje a modificar en un mercado laboral que no crece desde 2011, son los costos laborales y se enfocó en tres puntos: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la eliminación de la industria del juicio y la creación del régimen de nuevo empleo.
En ese sentido, reconoció que el 50% de la economía está en la informalidad y que además hoy "si te echan no conseguís trabajo". Abogó porque la nueva ley colabore en la formalización del empleo y en seguir bajando impuestos. Para que "crezca el ingresos tributarios tiene que crecer con crédito" y, dijo, en estos momentos "el ahorro está pero está debajo de los colchones por lo que no puede canalizar al desarrollo", por ende "no tenemos un mercado de capitales y dependemos del crédito externo".
Mercado cambiario sin cambios
"En la política cambiaria, nada va a cambiar, va a seguir esquema de bandas", insistió Caputo. Y salió al cruce de las críticas por el atraso cambiario al señalar que "estamos en récord de exportaciones en termino de cantidades". Desmintió además que estemos viviendo un "boom de importaciones". "Hicimos un plan de acumulación de reservas de manera inteligente teniendo en cuneta la profundidad del mercado y demanda de dinero", explicó, como cuando "salimos del cepo que compramos u$s3.000 millones en dos meses".
En cuanto al sistema actual de compra de reservas, dijo que "habíamos quedado en adquirir el 5% del volumen diario pero que estamos algo más del 30%", según lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) algo que se logró "sin afectar el precio" del dólar.
Caputo aseguró que la caída del riesgo país no depende de una sola variable sino de una combinación de fundamentos económicos, factores políticos y la posición técnica del mercado. "Es muy difícil predecir los mercados", dijo, y repasó los principales elementos que, a su juicio, explican por qué el indicador no retrocede.
Para el ministro los fundamentos económicos no son el problema en forma categórica, pero advirtió que la posición técnica —la relación entre oferta y demanda de bonos— sigue pesando. "Tenemos que trabajar en la posición técnica: demanda y oferta de bonos", afirmó, y explicó la necesidad de reducir la oferta" sin dejar de cumplir con los vencimientos: "tenemos que seguir pagándoles".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario