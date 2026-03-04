Luis Caputo consideró que el ataque a Irán no afectará a la Argentina: "Lado correcto"

Milei Caputo

Mercado cambiario sin cambios

"En la política cambiaria, nada va a cambiar, va a seguir esquema de bandas", insistió Caputo. Y salió al cruce de las críticas por el atraso cambiario al señalar que "estamos en récord de exportaciones en termino de cantidades". Desmintió además que estemos viviendo un "boom de importaciones". "Hicimos un plan de acumulación de reservas de manera inteligente teniendo en cuneta la profundidad del mercado y demanda de dinero", explicó, como cuando "salimos del cepo que compramos u$s3.000 millones en dos meses".

En cuanto al sistema actual de compra de reservas, dijo que "habíamos quedado en adquirir el 5% del volumen diario pero que estamos algo más del 30%", según lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) algo que se logró "sin afectar el precio" del dólar.

inflacion

Caputo aseguró que la caída del riesgo país no depende de una sola variable sino de una combinación de fundamentos económicos, factores políticos y la posición técnica del mercado. "Es muy difícil predecir los mercados", dijo, y repasó los principales elementos que, a su juicio, explican por qué el indicador no retrocede.

Para el ministro los fundamentos económicos no son el problema en forma categórica, pero advirtió que la posición técnica —la relación entre oferta y demanda de bonos— sigue pesando. "Tenemos que trabajar en la posición técnica: demanda y oferta de bonos", afirmó, y explicó la necesidad de reducir la oferta" sin dejar de cumplir con los vencimientos: "tenemos que seguir pagándoles".