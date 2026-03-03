Cayó un hombre acusado de estafar a Aerolíneas Argentinas por casi u$s500 mil
Lo investigan por haber alterado el sistema del programa Aerolíneas Plus para obtener pasajes a valores muy por debajo de los habituales. Entre diciembre de 2023 y enero de 2025 habría emitido vuelos con destino a Madrid, Roma y Cancún.
Un operativo judicial terminó este martes con la detención de un hombre señalado por una presunta maniobra fraudulenta contra Aerolíneas Argentinas, que habría generado un perjuicio cercano a los u$s493.800. La investigación apunta a una supuesta manipulación informática vinculada al programa de millas de la compañía.
La causa se originó tras una denuncia presentada por la empresa, donde se advirtió sobre una posible alteración en el sistema del programa "Aerolíneas Plus". Según la acusación, el imputado habría modificado parámetros técnicos al momento de adquirir millas, lo que le permitió comprarlas a valores considerablemente inferiores a los reales.
De acuerdo con el expediente, entre diciembre de 2023 y enero de 2025 Juan Ignacio Veltri habría acumulado unas 16.595.000 millas mediante esta operatoria. Mientras que el daño económico estimado para la aerolínea asciende a u$s493.800, el acusado habría abonado apenas $205.680 por esas transacciones.
Entre los destinos más frecuentes vinculados a la maniobra figuran Madrid, Roma y Cancún, rutas donde el uso de millas suele ser elevado. Para los investigadores, esto evidenciaría un aprovechamiento sistemático y planificado del beneficio presuntamente obtenido de forma irregular.
En el allanamiento concretado en las últimas horas, la Policía secuestró equipos informáticos y detuvo al sospechoso bajo la figura de presunta defraudación contra la administración pública mediante la vulneración de un sistema informático. No se descarta que la causa avance también por posibles delitos de lavado de dinero y otras figuras asociadas.
El expediente es impulsado por el fiscal federal Guillermo Marijuan y el juez federal Sebastián Casanello, con intervención de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina. Además, otras 50 personas permanecen bajo análisis para determinar si tuvieron algún grado de participación como coautores, colaboradores o beneficiarios de la operatoria investigada.
Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con superávit millonario y fuerte baja de deuda
La empresa Aerolíneas Argentinas informó que finalizó el ejercicio 2025 con un resultado operativo positivo de u$s112,7 millones, consolidando así su segundo año consecutivo en terreno favorable. Además, durante el período logró reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%.
Desde el Gobierno nacional celebraron los números difundidos por la compañía. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacaron el desempeño a través de mensajes en redes sociales, donde subrayaron que se trata del primer superávit sostenido desde la reestatización de 2008 "sin recibir un solo del Estado".
"Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%. Atrás quedó el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite", señaló Adorni.
Caputo, por su parte, precisó que la deuda pasó de u$s342 millones en diciembre de 2023 a u$s207 millones en la actualidad, y adelantó que la aerolínea "estará incorporando 18 aeronaves nuevas para fortalecer y modernizar la flota".
"Felicitaciones a su presidente Fabián Lombardo, al directorio y a todo el personal por el esfuerzo y el gran trabajo realizado!", concluyó el titular del Palacio de Hacienda.
