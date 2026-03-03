Cayó un hombre acusado de estafar a Aerolíneas Argentinas por casi u$s500 mil

El expediente es impulsado por el fiscal federal Guillermo Marijuan y el juez federal Sebastián Casanello, con intervención de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina. Además, otras 50 personas permanecen bajo análisis para determinar si tuvieron algún grado de participación como coautores, colaboradores o beneficiarios de la operatoria investigada.

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con superávit millonario y fuerte baja de deuda

La empresa Aerolíneas Argentinas informó que finalizó el ejercicio 2025 con un resultado operativo positivo de u$s112,7 millones, consolidando así su segundo año consecutivo en terreno favorable. Además, durante el período logró reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%.

Desde el Gobierno nacional celebraron los números difundidos por la compañía. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacaron el desempeño a través de mensajes en redes sociales, donde subrayaron que se trata del primer superávit sostenido desde la reestatización de 2008 "sin recibir un solo del Estado".

— Manuel Adorni (@madorni) February 25, 2026

"Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%. Atrás quedó el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite", señaló Adorni.

Caputo, por su parte, precisó que la deuda pasó de u$s342 millones en diciembre de 2023 a u$s207 millones en la actualidad, y adelantó que la aerolínea "estará incorporando 18 aeronaves nuevas para fortalecer y modernizar la flota".

"Felicitaciones a su presidente Fabián Lombardo, al directorio y a todo el personal por el esfuerzo y el gran trabajo realizado!", concluyó el titular del Palacio de Hacienda.