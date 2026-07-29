Monotributo Social: ARCA confirmó que sube la cuota en agosto
ARCA aplicó nuevos valores para el Monotributo desde agosto de 2026. Además, continúan vigentes los beneficios, requisitos y condiciones para adherirse.
ARCA oficializó una actualización en el valor del Monotributo Social luego de la recategorización semestral del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. A partir de agosto de , la cuota mensual pasará a ser de $12.847,27, monto que permanecerá vigente hasta enero de 2027.
Pese al incremento, el esquema de beneficios del Monotributo no tendrá modificaciones. El Estado seguirá cubriendo el 100% del componente impositivo, el 100% del aporte jubilatorio y el 50% del valor de la obra social.
En consecuencia, quienes estén inscriptos en este régimen administrado por ARCA solo deberán afrontar la mitad del costo de la cobertura médica correspondiente a cada integrante de su grupo familiar incorporado al sistema.
De cuánto es la cuota que fijó ARCA y quiénes pueden acceder
ARCA confirmó los nuevos valores del Monotributo Social, que comenzarán a regir desde agosto de 2026. La cuota mensual será de $12.847,27 y se mantendrá sin cambios hasta enero de 2027. Ese monto representa el 50% del valor de la obra social, ya que el Estado continúa financiando la totalidad del componente impositivo, el aporte previsional y la mitad restante de la cobertura médica.
El Monotributo Social está pensado para quienes forman parte de la economía popular y desean regularizar su actividad laboral. A través de este régimen, los contribuyentes pueden emitir facturas, realizar aportes jubilatorios y acceder a una obra social, tanto para ellos como para los integrantes de su grupo familiar.
Otro de los beneficios es que el régimen administrado por ARCA sigue siendo compatible con diversas prestaciones sociales. Esto permite que los inscriptos continúen percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar, sin que ello implique perder los beneficios del Monotributo Social.
Para acceder al régimen es obligatorio cumplir con los requisitos fijados por ARCA y el Ministerio de Capital Humano. Entre las principales condiciones se encuentran ser mayor de 18 años, desarrollar una única actividad económica y no superar ingresos brutos anuales de $12.009.410,45, monto equivalente al límite de la categoría A del Monotributo.
Además, los aspirantes podrán tener como máximo dos inmuebles, siempre que uno de ellos esté afectado al emprendimiento productivo, y hasta tres bienes muebles registrables. También deberán no ejercer una profesión universitaria como actividad principal, no ser empleadores ni formar parte de sociedades comerciales y obtener ingresos únicamente de la actividad declarada, sin contabilizar las prestaciones sociales compatibles.
En el caso de las cooperativas de trabajo, estas deberán estar integradas por un mínimo de seis asociados.
Cómo inscribirse en el Monotributo Social y cuándo debe pagarse la cuota
El trámite para incorporarse al Monotributo Social no tiene costo y debe realizarse de forma personal ante la ANSES. La gestión puede iniciarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o solicitando un turno para completar el proceso de inscripción.
Cuando ARCA aprueba el alta en el Monotributo, el contribuyente puede descargar la credencial de pago, donde figura el monto mensual que deberá abonar. La cuota puede cancelarse en efectivo o a través de diferentes medios electrónicos, como transferencia bancaria, débito automático o cajeros automáticos.
El pago mensual vence entre los días 1 y 20 de cada mes y debe realizarse utilizando la credencial disponible en el sitio web de ARCA. Cumplir con esta obligación en tiempo y forma es indispensable para mantener la vigencia de los beneficios que ofrece el Monotributo Social.
Por otra parte, quienes se inscriben en este régimen obtienen acceso a la obra social después de acreditar tres cuotas mensuales consecutivas pagadas. A partir de ese momento, tanto el titular como los integrantes de su grupo familiar podrán utilizar las prestaciones de la cobertura médica seleccionada.
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