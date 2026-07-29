Monotributo Social: ARCA confirmó que sube la cuota en agosto

Otro de los beneficios es que el régimen administrado por ARCA sigue siendo compatible con diversas prestaciones sociales. Esto permite que los inscriptos continúen percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar, sin que ello implique perder los beneficios del Monotributo Social.

Para acceder al régimen es obligatorio cumplir con los requisitos fijados por ARCA y el Ministerio de Capital Humano. Entre las principales condiciones se encuentran ser mayor de 18 años, desarrollar una única actividad económica y no superar ingresos brutos anuales de $12.009.410,45, monto equivalente al límite de la categoría A del Monotributo.

Además, los aspirantes podrán tener como máximo dos inmuebles, siempre que uno de ellos esté afectado al emprendimiento productivo, y hasta tres bienes muebles registrables. También deberán no ejercer una profesión universitaria como actividad principal, no ser empleadores ni formar parte de sociedades comerciales y obtener ingresos únicamente de la actividad declarada, sin contabilizar las prestaciones sociales compatibles.

En el caso de las cooperativas de trabajo, estas deberán estar integradas por un mínimo de seis asociados.

Cómo inscribirse en el Monotributo Social y cuándo debe pagarse la cuota

El trámite para incorporarse al Monotributo Social no tiene costo y debe realizarse de forma personal ante la ANSES. La gestión puede iniciarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o solicitando un turno para completar el proceso de inscripción.

Cuando ARCA aprueba el alta en el Monotributo, el contribuyente puede descargar la credencial de pago, donde figura el monto mensual que deberá abonar. La cuota puede cancelarse en efectivo o a través de diferentes medios electrónicos, como transferencia bancaria, débito automático o cajeros automáticos.

El pago mensual vence entre los días 1 y 20 de cada mes y debe realizarse utilizando la credencial disponible en el sitio web de ARCA. Cumplir con esta obligación en tiempo y forma es indispensable para mantener la vigencia de los beneficios que ofrece el Monotributo Social.

Por otra parte, quienes se inscriben en este régimen obtienen acceso a la obra social después de acreditar tres cuotas mensuales consecutivas pagadas. A partir de ese momento, tanto el titular como los integrantes de su grupo familiar podrán utilizar las prestaciones de la cobertura médica seleccionada.