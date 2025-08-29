Baja el precio del gas natural para las distribuidoras: ¿también para los consumidores domiciliarios?

En tal sentido, la resolución de la Secretaria de Energa señala en sus considerandos que la baja “se enmarca en el objetivo de continuar con la actualización de precios y tarifas del sector energético, buscando mantener estos valores reales lo más constantes posible en un contexto de desaceleración inflacionaria”, señala la Secretaría de Energía en los considerandos de la resolución.

No obstante, el Ministerio de Economía publicó esta semana la Resolución 1253/2025 que eleva de 6,6% a 6,8% la alícuota aplicada en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico que ingrese al sistema de ductos.

Se trata de un gravamen destinado a financiar el Fondo Fiduciario de Subsidios Residenciales, que subsidia el gas natural en domicilios ubicados en zonas frías, que también regirá desde el 1 de septiembre. Y el ENARGAS difundió la resolución 612/2025, que ordena a las distribuidoras aplicar ese recargo del 6,8%.