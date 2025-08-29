Baja el precio del gas natural para las distribuidoras: ¿también para los consumidores domiciliarios?
Así lo dispuso la Secretaría de Energía de la Nación este viernes. La reducción será de 5,49% en el valor del gas que ingresa al sistema nacional de distribución.
Mediante la Resolución 357/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial por la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional dispuso una reducción de 5,49% en el precio del gas que ingresa al sistema de distribución.
La reducción en el precio se efectivizará desde el primer día de septiembre, aunque todavía no se sabe si impactará de alguna manera en las facturas de consumo domiciliario de todo el país, que podrían recibir en octubre facturas con aumentos menores a los previstos.
En concreto, la baja se aplicará en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), pero será el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) el organismo que dispondrá los nuevos cuadros tarifarios para los consumidores finales.
"Instrúyese al ENARGAS a que disponga las medidas necesarias a fin de que las facturas que emitan las prestadoras del servicio público de distribución y subdistribución de gas por redes de todo el país reflejen el precio de gas natural en el PIST establecido en la presente resolución”, detalla la disposición.
En tal sentido, la resolución de la Secretaria de Energa señala en sus considerandos que la baja “se enmarca en el objetivo de continuar con la actualización de precios y tarifas del sector energético, buscando mantener estos valores reales lo más constantes posible en un contexto de desaceleración inflacionaria”, señala la Secretaría de Energía en los considerandos de la resolución.
No obstante, el Ministerio de Economía publicó esta semana la Resolución 1253/2025 que eleva de 6,6% a 6,8% la alícuota aplicada en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico que ingrese al sistema de ductos.
Se trata de un gravamen destinado a financiar el Fondo Fiduciario de Subsidios Residenciales, que subsidia el gas natural en domicilios ubicados en zonas frías, que también regirá desde el 1 de septiembre. Y el ENARGAS difundió la resolución 612/2025, que ordena a las distribuidoras aplicar ese recargo del 6,8%.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario