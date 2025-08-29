Uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre: colegios, prepagas, servicios y más

subte jubilados

El Premetro arranca en $374,85, o bien de $596,01 si se paga con una SUBE sin registrar.

Los colectivos con jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires no cambiarán sus tarifas, pero los que correspondan a la provincia tendrán un costo mínimo de $529,25, y un máximo de $680,47 hasta los 27 kilómetros.

colectivo linea 129

Las líneas de colectivo que sean de la Ciudad de Buenos Aires subirán alrededor de un 3,9% a partir del lunes, lo que dejará el viaje a $526,15 para la primera sección (de 0 a 3 kilómetros de recorrido) y de $676,48 para los viajes más largos, de 27 kilómetros.