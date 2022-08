El Presidente del BCRA anticipó que agosto cierra "en una situación de empate o de recuperación parcial"

"Todavía en agosto estamos en niveles de pago de energía elevados. Esperamos que ya la semana que viene esto ceda y esperamos una reducción en el mes de agosto de US$ 600 millones que permitiría mejorar la situación en la balanza cambiaria", afirmó el presidente del BCRA en diálogo con El Destape Radio.

Aún así, dijo que esa proyección es "conservadora" y que "hay otras estimaciones que hablan de una caída mayor" en la necesidad de importaciones.

"Estamos esperando que las importaciones de agosto queden por debajo de los US$ 1.800 millones y ya septiembre se ubique por el orden de los US$ 900 millones como ocurrió en el mes de abril", dijo Pesce.

Y aseguró: "A fin de agosto podemos terminar en una situación de empate o de recuperación parcial de reservas".

La presión sobre las reservas viene de la mano de un nivel récord de importaciones, que alcanzaron los US$ 8.547 millones en junio según el Indec, en el que fue el primer mes en un año y medio con déficit comercial (US$ 115 millones).

Este martes la entidad monetaria vendió cerca de US$ 65 millones y acumula un saldo vendedor de USD 850 millones en agosto, que se amplía a USD 1.200 millones desde el 27 de julio pasado, en gran parte impulsados por el incremento de la importación de energía (+156% en junio de 2022 contra junio de 2021).

Para Pesce los niveles actuales de reservas "son apropiados para afrontar las obligaciones que tiene el Banco Central por delante" y que, con las restricciones impuestas, "no ponen en riesgo la balanza".

A su vez, criticó "las cuentas" que realizaron economistas y consultoras sobre el nivel neto de reservas "son equivocadas" ya que "no tienen en cuenta algunos aspectos del mercado cambiario y de la posición de cambio de los bancos".

"Hemos estado con niveles de reservas más bajos que este y pudimos afrontar la situación, y lo mismo va a ocurrir en los próximos meses", subrayó Pesce.

Respecto a las divisas utilizadas para el ahorro, viajes y compras con tarjetas, el titular del Banco Central descartó un desdoblamiento del tipo de cambio para liquidar estos consumos a través del Contado con Liquidación (CCL) ya que esto podría "empujar la brecha cambiaria".

Otro de los factores que afectan la acumulación de reservas es una "demora en la liquidación del sector sojero" que se espera que se "recomponga en los próximos meses" de la mano de "las obligaciones de pago en pesos", la "necesidad de vender" de las plantas procesadoras y los "costos de la nueva siembra".

Pesce estimó el retraso de la liquidación "en el orden de los US$ 2.000 millones, US$ 2.500 millones", y que el nuevo instrumento de estímulo dispuesto por el Banco que permite colocar el 70% de los ingresos de las ventas en un depósito con retribución diaria en función de la evolución del Dólar Link, responde a los planteos de los productores.

"Nos plantearon que el productor no tiene dónde invertir los pesos que obtiene de la venta y por eso hemos creado este mecanismos que replica la cobertura que le da el stockeo del grano", aseveró el titular del BCRA, e indicó que los bancos "están poniendo a punto sus sistemas informáticos" para que "esté en funcionamiento en breve".

Por último, dijo que el swap de yuanes con China que integran las reservas ya se está utilizando para el pago de operaciones de comercio exterior con ese país.

“El swap está activo y se está utilizando. No olvidemos que tenemos más o menos US$ 13.000 millones intercambio comercial con China y un déficit de US$ 7.000 millones. El swap son 20.000 millones, ese es el el límite que tenemos. Tenemos un procedimiento para activar el swap: cuando las importaciones chinas crecen lo activamos y estamos en esa tarea en este momento”, dijo Pesce.

También negó que se estén utilizando dólares de encajes de depósitos en dólares para abastecer el mercado cambiario.

“Cada vez que se ha puesto a prueba esto, no sólo en nuestra gestión, todas los temores quedan en el vacío porque cuando la gente ha querido retirarlos lo han podido hacer sin problemas”, cerró.