Bancos centrales del mundo buscan acumular oro ante el peligro de una guerra a gran escala

En febrero la cotización del oro cayó a 4.750 dólares, pero la baja duró poco: ese mismo mes trepó a 5.250 dólares por las acciones bélicas de Estados Unidos, Israel e Irán a partir del 28 de febrero.

Eventualmente el precio bajó a 4.500 dólares o menos y la cotización más reciente ronda los 4.600 dólares por onza.

Si se comparan las compras del primer bimestre de 2025 con las del mismo período pero de 2026, en el lapso de un año las compras de oro bajaron un 50%, de 50 a 25 toneladas a nivel global.

Todo esto para decir que vuelan los misiles, que los buques petroleros están detenidos en el estrecho de Ormuz -al menos los de Estados Unidos y cualquier país que se declare listo para unirse a su ofensiva- y que el oro empezó a ser una buena opción para mantener las reservas al día.