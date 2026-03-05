Bancos internacionales alertan sobre la fragilidad de Argentina ante la guerra en Medio Oriente
Los informes advierten que el bajo nivel de reservas, el atraso cambiario y una inflación todavía altas son algunos de los factores que ubican a la Argentina entre los países con menos capacidad para soportar las consecuencias d ela volatilidad derivada de la guerra.
Seis bancos internacionales advirtieron sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en las economías de todo el mundo y ubicaron a la Argentina entre los países más frágiles a los coletazos inevitables que tendrá una prolongación en el tiempo del conflicto que abrieron Estados Unidos e Israel.
Aunque en sus informes el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America coindicen en señalar que, aunque el gobierno de Javier Milei lograron avances en el orden fiscal y la reducción de la inercia inflacionaria (aunque hace 9 meses que viene en alza de manera ininterrumpida), que la economía argentina es una de las más frágiles del mundo y más expuestas a las consecuencias de la volatilidad internacional derivada de la guerra.
Entre estas fragilidades destacan el bajo nivel de reservas, un financiamiento externo costoso, el atraso cambiario y una inflación que sigue en niveles elevados.
Por caso, en un documento sobre vulnerabilidad de mercados emergentes ante shocks geopolíticos, el banco Wells Fargo colocó a la Argentina entre las economías con mayor exposición a una interrupción de flujos de capital. En ese sentido señaló que los países con bajas reservas internacionales y fuerte dependencia del financiamiento externo son los más sensibles a episodios de “sudden stop”, o sea, cuando los inversores se refugian en activos considerados seguros y reducen su exposición a mercados emergentes.
“La Argentina y Turquía aparecen entre los países con mayor vulnerabilidad ante ese escenario”, advierte el informe de Wells Fargo.
Un diagnóstico similar hicieron el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays y Bank of America, que advirtieron que los países con fundamentos externos más frágiles suelen ser los que enfrentan mayores correcciones cuando se intensifica la incertidumbre global. En ese marco, los analistas remarcaron que la economía argentina aún depende de la reconstrucción de reservas y de la normalización del mercado cambiario para reducir su vulnerabilidad externa.
En el informe del Citi se advierte que una escalada del conflicto podría impulsar el precio del petróleo Brent hacia la zona de los 80 dólares, especialmente si la tensión geopolítica se prolonga. Para la entidad, el impacto no depende únicamente del salto inicial del crudo, sino de la duración del shock energético. “El riesgo es que las crisis petroleras desanclen las expectativas de inflación interna en los mercados emergentes”, señaló el banco.
En el caso argentino, Citi estima que un aumento de 10 dólares en el precio del Brent podría agregar cerca de un punto porcentual a la inflación anual en 2026 y 2027.
Aunque el efecto directo sobre los precios podría parecer moderado frente a las proyecciones actuales de inflación —que el mercado ubica cerca del 22% anual—, el mayor riesgo radica en un cambio abrupto en el humor de los inversores.
El informe también advierte que las economías con bajos niveles de reservas internacionales son particularmente vulnerables ante episodios de volatilidad global. “Países con reservas de divisas limitadas, como Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas”, señaló el Citi.
En ese escenario, el shock petrolero podría impactar no solo a través de los precios internos sino también mediante movimientos en las monedas, en las tasas de interés y en los mercados de deuda.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario