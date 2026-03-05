Aumentan peajes en Acceso Oeste y Norte: cuánto costarán, desde cuándo rigen y el recargo por no usar TelePASE

Fuerte castigo al pago manual: costará el doble

Una de las grandes novedades de esta actualización es la agresiva política para desalentar el uso de efectivo y billeteras virtuales en las cabinas. Con el objetivo de promover una transición rápida hacia el sistema TelePASE, los cuadros aprobados incluyen la aplicación de un cobro equivalente al doble de la tarifa para quienes utilicen las vías manuales o de pago electrónico sin el dispositivo adherido al parabrisas.