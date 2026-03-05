Aumentan peajes en Acceso Oeste y Norte: cuánto costarán, desde cuándo rigen y el recargo por no usar TelePASE
Vialidad Nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios. En efectivo en las cabinas costará más del doble. Repasá los valores actualizados de los peajes.
El Gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, oficializó este jueves el nuevo esquema de tarifas para los peajes de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la Resolución 297/2026 publicada en el Boletín Oficial, los nuevos valores entrarán en vigencia a partir de este sábado 7 de marzo a las 00:00 horas.
Desde el organismo explicaron que se trata de la primera adecuación tarifaria en más de un año y busca "acompañar un esquema de inversiones que permita sostener y mejorar la calidad del servicio brindado".
Fuerte castigo al pago manual: costará el doble
Una de las grandes novedades de esta actualización es la agresiva política para desalentar el uso de efectivo y billeteras virtuales en las cabinas. Con el objetivo de promover una transición rápida hacia el sistema TelePASE, los cuadros aprobados incluyen la aplicación de un cobro equivalente al doble de la tarifa para quienes utilicen las vías manuales o de pago electrónico sin el dispositivo adherido al parabrisas.
Esta medida es el paso previo a la futura implementación del sistema "free flow" (peajes sin barreras), que busca reducir las demoras y mejorar la fluidez del tránsito de cara a la nueva Red Federal de Concesiones.
Cuánto costarán los peajes en Acceso Oeste y Norte
Para los vehículos de 2 ejes (autos y camionetas estándar), los valores unificados para ambos accesos (Norte y Oeste) quedarán de la siguiente manera a partir del sábado:
Con TelePASE:
-
Hora No Pico: $994,15 (antes $699,09).
Hora Pico: $1.112,99 (antes $838,93).
Pago Manual (Efectivo):
-
Hora No Pico: $2.000 (antes $700).
Hora Pico: $2.400 (antes $900).
Pago Electrónico (sin TelePASE):
-
Hora No Pico: $1.988,30.
Hora Pico: $2.385,97.
Quienes deseen evitar pagar el recargo del 100%, todavía están a tiempo de solicitar el dispositivo de cobro automático ingresando a la página web oficial de TelePASE.
