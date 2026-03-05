Fuerte advertencia del FMI por si se extiende la guerra en Medio Oriente: "Precio de la energía e inflación"

fmi Fondo Monetario Internacional (FMI)

En esta línea, el FMI había comunicado a principios de la semana que “hasta ahora, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”.

Además, señaló que “la situación sigue siendo muy fluida y se suma a un entorno económico mundial ya incierto”, considerando que “es demasiado pronto para evaluar el impacto económico en la región y la economía global” y afirmó que “ese impacto dependerá del alcance y la duración del conflicto”.

En este contexto, Gerogieva remarcó que “la incertidumbre es la nueva normalidad”en “un momento de transformaciones globales en tecnología, demografía, comercio y geopolítica; una época de shocks e incertidumbre”.