Julio mostró que la economía sigue contrayéndose a pesar de Vaca Muerta

Por cierto, el diagnóstico de Ferreres coincide con otros relevamientos privados. Por ejemplo, Equilibra estimó para julio una baja mensual desestacionalizada de 0,5%, que interrumpió el repunte de 0,8% observado en junio, calculando una mejora interanual de 0,5%.

De acuerdo con esa medición, el crecimiento acumulado durante los primeros siete meses estuvo impulsado casi completamente por el agro, la minería, la energía y la pesca, mientras el resto de los sectores permaneció prácticamente estancado.

La industria también ofreció señales de cautela: el índice elaborado por FIEL registró en julio una disminución interanual del 1,1% y una baja mensual desestacionalizada del 1,4%. En los primeros siete meses del año, la producción fabril acumuló un retroceso del 0,6%.

Dentro del sector se profundizaron las diferencias: mientras la actividad automotriz se contrajo 18,3% en el acumulado anual, la refinación de petróleo creció 9,4%, seguida por las industrias metálicas básicas, con un 6,4%, y alimentos y bebidas, con un 3,2%, precisa el ditado medio.