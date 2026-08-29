Julio mostró que la economía sigue contrayéndose a pesar de Vaca Muerta
Así lo revelan diferentes estudios privados, demostrando que en julio quedaron atrás los leves avances registrados en los meses anteriores.
A pesar de todas las altisonantes declaraciones oficialistas, manifestadas por Javier Milei o su ministro Luis Caputo, los datos hablan por sí solos y muestran que la economía retrocede en lugar de avanzar, poniendo en duda los pronósticos del Gobierno Nacional sobre una eventual recuperación en el segundo semestre del corriente año.
En concreto, volvió a retroceder en julio para dejar atrás los avances registrados en los dos meses anteriores, de acuerdo al Índice General de Actividad (IGA) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados.
Según ese estudio privado, la contracción mensual desestacionalizada registrada el mes pasado fue del 0,9%, mientras que en la comparación interanual mostró una suba de apenas 0,3%, el mismo porcentaje acumulado durante los primeros siete meses de 2026, motorizado por la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.
Los mayores incrementos correspondieron a Intermediación financiera, con un 6,2%; Minas y canteras, con un 5,1%, y Construcción, con un 4%. En el extremo opuesto se ubicaron el sector Agropecuario, que cayó 4,8% en julio, y el Comercio mayorista y minorista, con una baja del 1,2% respecto del mismo mes del año pasado.
“Se demora la recuperación”, advierte la consultora en el informe del que da cuenta Ámbito, al señalar que la economía continúa mostrando “vaivenes” y que el desempeño de los sectores más relacionados con la demanda interna todavía es frágil.
Por cierto, el diagnóstico de Ferreres coincide con otros relevamientos privados. Por ejemplo, Equilibra estimó para julio una baja mensual desestacionalizada de 0,5%, que interrumpió el repunte de 0,8% observado en junio, calculando una mejora interanual de 0,5%.
De acuerdo con esa medición, el crecimiento acumulado durante los primeros siete meses estuvo impulsado casi completamente por el agro, la minería, la energía y la pesca, mientras el resto de los sectores permaneció prácticamente estancado.
La industria también ofreció señales de cautela: el índice elaborado por FIEL registró en julio una disminución interanual del 1,1% y una baja mensual desestacionalizada del 1,4%. En los primeros siete meses del año, la producción fabril acumuló un retroceso del 0,6%.
Dentro del sector se profundizaron las diferencias: mientras la actividad automotriz se contrajo 18,3% en el acumulado anual, la refinación de petróleo creció 9,4%, seguida por las industrias metálicas básicas, con un 6,4%, y alimentos y bebidas, con un 3,2%, precisa el ditado medio.
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