Javier Milei congeló el bono de jubilados de Anses y algunos cobrarán menos de $50.000

De confirmarse el valor máximo del bono, los titulares con un haber mensual de $440.000 recibirán un adicional de $58.591,22. Por su parte, quienes cuenten con una asignación de $450.000 percibirán un plus de $48.591,22.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

Jubilados de la mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre