Beneficios para monotributistas: cómo acceder a la devolución de dinero y quiénes pueden cobrarlo
El organismo informa qué pagos y plazos hay que cumplir para recibir el reintegro anual, que se acredita de manera automática en una cuenta bancaria o tarjeta.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece un beneficio para los monotributistas que mantienen al día el pago de sus obligaciones fiscales a lo largo del año. Se trata de un reintegro equivalente a un mes del saldo impositivo del Monotributo.
Para cobrar la devolución de dinero en marzo de 2027, los contribuyentes tendrán que cumplir con una serie de requisitos durante 2026. Uno de los aspectos fundamentales será el medio de pago utilizado, ya que de eso dependerá si corresponde recibir el reintegro total o parcial.
Qué monotributistas pueden recibir la devolución de dinero de ARCA
El reintegro de ARCA está destinado a los monotributistas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Para acceder al beneficio, no alcanza con pagar las cuotas antes de sus vencimientos: es necesario completar los 12 pagos del año en tiempo y forma mediante débito automático desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Las transferencias, los volantes electrónicos de pago y otras alternativas digitales no reemplazan este requisito. Sin embargo, quienes comenzaron su actividad durante el año o tuvieron un período fiscal irregular pueden recibir el 50% del reintegro si abonaron entre seis y once mensualidades consecutivas mediante alguno de los débitos habilitados.
La devolución equivale al 100% del impuesto integrado de una cuota mensual para quienes cumplen con los 12 pagos exigidos. El cálculo no contempla los aportes jubilatorios ni la obra social, por lo que ARCA reintegra únicamente el componente impositivo del Monotributo.
Cuándo devuelve ARCA el dinero del monotributo y cómo se cobra
ARCA realiza el reintegro durante marzo de cada año, tras verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La acreditación es automática, los monotributistas que reúnen las condiciones no necesitan presentar formularios ni iniciar un trámite para cobrar el dinero.
El importe se deposita en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito utilizada para abonar las cuotas mediante débito automático. Así, el organismo devuelve parte de lo pagado durante el año calendario anterior. Por eso, quienes cumplan todos los requisitos durante 2026 recibirán el reintegro en marzo de 2027, mientras que los pagos acreditados en marzo de 2026 corresponden al período fiscal 2025.
Los contribuyentes que todavía no tengan adherido el débito automático pueden realizar el trámite desde el portal Monotributo de ARCA o a través de su banco o tarjeta de crédito. Esta modalidad permite automatizar el pago mensual y cumplir con una de las condiciones necesarias para acceder a la devolución anual.
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