Cuándo devuelve ARCA el dinero del monotributo y cómo se cobra

ARCA realiza el reintegro durante marzo de cada año, tras verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La acreditación es automática, los monotributistas que reúnen las condiciones no necesitan presentar formularios ni iniciar un trámite para cobrar el dinero.

El importe se deposita en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito utilizada para abonar las cuotas mediante débito automático. Así, el organismo devuelve parte de lo pagado durante el año calendario anterior. Por eso, quienes cumplan todos los requisitos durante 2026 recibirán el reintegro en marzo de 2027, mientras que los pagos acreditados en marzo de 2026 corresponden al período fiscal 2025.

Los contribuyentes que todavía no tengan adherido el débito automático pueden realizar el trámite desde el portal Monotributo de ARCA o a través de su banco o tarjeta de crédito. Esta modalidad permite automatizar el pago mensual y cumplir con una de las condiciones necesarias para acceder a la devolución anual.