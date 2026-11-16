Aguiar sostuvo que, si esos funcionarios pasaran a facturar la mitad de sus ingresos actuales, el Estado podría reducir el gasto en más de $12.146 millones anuales. El dirigente vinculó el planteo con los datos del INDEC sobre la brecha salarial entre el empleo formal y el informal, y afirmó que los ingresos de los trabajadores no registrados equivalen aproximadamente a la mitad de los que tienen empleo registrado.

Críticas a la reforma laboral

El dirigente también cuestionó las declaraciones de Cordero y las vinculó con la política laboral del Gobierno. Consideró que la defensa del empleo informal por parte del funcionario constituye una muestra del "fracaso" de la reforma laboral y afirmó que, desde su implementación, continúa la destrucción de puestos de trabajo.

En ese sentido, apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien le pidió que acompañe la iniciativa. Según Aguiar, la propuesta permitiría reducir gastos estatales y destinar esos recursos al pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

"El ajuste es para nosotros y para ellos solo los privilegios", concluyó el secretario general de ATE.