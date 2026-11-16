Gremio de estatales propone que los funcionarios del Gobierno cobren la mitad y sean monotributistas
La iniciativa alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas públicas. Según el planteo, permitiría un ahorro estatal superior a los $12.146 millones anuales.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) propusieron que los funcionarios del Gobierno nacional pasen a trabajar como monotributistas y facturen la mitad de sus ingresos actuales, en respuesta a las declaraciones del ministro de Trabajo, Julio Cordero.
Ante el Congreso, el titular de la cartera laboral defendió el crecimiento del empleo informal y sostuvo ante la Cámara de Diputados que existen trabajadores que prefieren desempeñarse como monotributistas.
A partir de ese argumento, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, planteó: "Ya que destacan tanto el crecimiento del empleo precario, ¿por qué cada uno de los ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas públicas no empieza a facturar por solo la mitad de su percepción actual?".
Los números de la propuesta para funcionarios
Para fundamentar su propuesta, detalló los salarios mensuales que, según indicó, perciben los principales cargos del Poder Ejecutivo. Mencionó a nueve ministros con ingresos de $8.553.548; 50 secretarios que cobran $7.834.476 y 134 subsecretarios con remuneraciones de $7.115.645.
Además incluyó a los directores de 33 empresas públicas, cuyos salarios promedian los $14,3 millones mensuales. En ese apartado, señaló que el ingreso máximo corresponde a un cargo en YPF, con una remuneración de 83.000 dólares por mes.
Aguiar sostuvo que, si esos funcionarios pasaran a facturar la mitad de sus ingresos actuales, el Estado podría reducir el gasto en más de $12.146 millones anuales. El dirigente vinculó el planteo con los datos del INDEC sobre la brecha salarial entre el empleo formal y el informal, y afirmó que los ingresos de los trabajadores no registrados equivalen aproximadamente a la mitad de los que tienen empleo registrado.
Críticas a la reforma laboral
El dirigente también cuestionó las declaraciones de Cordero y las vinculó con la política laboral del Gobierno. Consideró que la defensa del empleo informal por parte del funcionario constituye una muestra del "fracaso" de la reforma laboral y afirmó que, desde su implementación, continúa la destrucción de puestos de trabajo.
En ese sentido, apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien le pidió que acompañe la iniciativa. Según Aguiar, la propuesta permitiría reducir gastos estatales y destinar esos recursos al pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional.
"El ajuste es para nosotros y para ellos solo los privilegios", concluyó el secretario general de ATE.
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