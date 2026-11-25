Entre enero y septiembre, el indicador acumulado a precios constantes retrocedió 2,9% en comparación con el mismo período de 2025, con caídas interanuales en todos los meses del año desde el descenso del 5,1% en marzo hasta el retroceso del 0,7% en mayo, mientras la facturación nominal alcanzó $2,45 billones (+25% interanual a precios corrientes) y el empleo asalariado en las 92 empresas relevadas cayó 4,5% interanual hasta 95.067 puestos; en paralelo, las ventas con billeteras virtuales y QR sumaron $432.251 millones (+65,6% interanual a precios corrientes) y representaron el 17,6% del total facturado.