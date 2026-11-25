Las ventas en supermercados cayeron nuevamente en septiembre y ya acumulan nueve meses seguidos en baja
El indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró un retroceso interanual del 3% y también cayó 0,9% respecto del mes de agosto.
Las ventas en supermercados registraron en septiembre una caída del 3% interanual a precios constantes y un retroceso de 0,9% frente a agosto en la medición desestacionalizada, acumulando nueve meses consecutivos de variación interanual negativa en 2026, según el informe difundido este miércoles por el INDEC.
Entre enero y septiembre, el indicador acumulado a precios constantes retrocedió 2,9% en comparación con el mismo período de 2025, con caídas interanuales en todos los meses del año desde el descenso del 5,1% en marzo hasta el retroceso del 0,7% en mayo, mientras la facturación nominal alcanzó $2,45 billones (+25% interanual a precios corrientes) y el empleo asalariado en las 92 empresas relevadas cayó 4,5% interanual hasta 95.067 puestos; en paralelo, las ventas con billeteras virtuales y QR sumaron $432.251 millones (+65,6% interanual a precios corrientes) y representaron el 17,6% del total facturado.
El retroceso de las ventas en septiembre
El dato del INDEC muestra que, aunque el monto facturado en pesos corrientes subió 25% interanual por el efecto conjunto de precios y ventas, el volumen real medido a precios constantes volvió a contraerse en las 3.125 bocas de expendio relevadas.
Dentro de los medios de pago, las billeteras virtuales y QR lideraron el avance nominal interanual con un 65,6%, por encima del efectivo (+35,3%), el crédito (+15,5%) y el débito (+14,3%).
Qué pasó en los shoppings, los mayoristas y el consumo masivo
En los shoppings, las ventas a precios constantes subieron 0,3% interanual en septiembre pero bajaron 0,8% frente a agosto sin estacionalidad y acumulan una caída del 1,1% entre enero y septiembre, con ropa y calzado concentrando el 49,4% del total, patios de comidas, alimentos y kioscos el 18,7%, y electrónica y electrodomésticos el 8%.
En el segmento mayorista del INDEC, las ventas a precios constantes crecieron 1% interanual en septiembre pero cayeron 0,5% frente a agosto y acumulan una baja del 2,5% en los primeros nueve meses, mientras que un relevamiento de Scentia sobre el consumo masivo en octubre registró un alza interanual de 0,9% y un salto de 6,2% frente a septiembre impulsado por el canal online, pese a retrocesos interanuales del 0,3% en cadenas de supermercados, 0,4% en autoservicios independientes y 6,4% en mayoristas.
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