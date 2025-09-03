Bitcoin afronta un mes históricamente complicado: "Red September"

Una revisión semanal es suficiente para seguir el pulso sin caer en la trampa del ruido.

La historia de Bitcoin está llena de ejemplos donde, tras caídas violentas que parecían el fin del mundo, vinieron recuperaciones mucho más fuertes de lo esperado. Por eso, el secreto pasa por no comprometer más dinero del que uno está dispuesto a perder y sostener posiciones razonables que puedan atravesar tormentas.

¿Momento de comprar, mantener o vender?

Con Bitcoin moviéndose en torno a los u$s 109.000, la respuesta concreta es la siguiente. Hoy no tiene demasiado sentido vender porque no hay señales de derrumbe definitivo y tampoco conviene quedarse quieto esperando el "precio perfecto" que puede nunca llegar.

Lo más lógico es comprar de a poco y mantener la posición, siempre con la idea de que este es un activo volátil que puede bajar en el corto plazo pero que a lo largo de los años mostró una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido.