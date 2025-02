Bitcoin lucha por mantenerse por encima de los U$S 95.000 en medio de incertidumbre global

Aunque Bybit ha asegurado que los fondos robados están respaldados y restaurados, el incidente ha dejado al descubierto vulnerabilidades en los exchanges centralizados, lo que ha afectado la confianza de los inversores.

El hackeo se ha vinculado al Lazarus Group, un colectivo de hackers respaldado por Corea del Norte, conocido por atacar plataformas de criptomonedas. Además de la caída de Bitcoin, otras criptomonedas como Solana, Ethereum y Binance Coin también han sufrido pérdidas importantes, con caídas de hasta el 8% en algunas de ellas.

image.png

Incertidumbre en el mercado cripto

A pesar de la caída generalizada, los datos económicos globales continúan presionando el mercado, especialmente después de que los datos de inflación en Estados Unidos alcanzaran niveles preocupantes, lo que ha aumentado la incertidumbre en los mercados financieros.

La situación se complica aún más por los factores políticos, como las amenazas arancelarias de Donald Trump y su cambiante postura sobre Ucrania, que continúan alimentando la volatilidad. Además, el mercado de acciones también muestra señales de indecisión, lo que ha afectado el sentimiento general en los mercados.

bitcoin

Los inversores cripto se encuentran atrapados en un entorno incierto, con falta de dirección y una baja liquidez que podría generar ventas precipitadas si los precios continúan cayendo.

Los analistas técnicos sugieren que Bitcoin podría seguir consolidándose en un rango entre los U$S 90.000 y los U$S 100.000, y que la resistencia en los U$S 100.000 será crucial para determinar si el mercado retoma una tendencia alcista.

Sin embargo, las expectativas a corto plazo son de cautela debido a la persistente volatilidad y a los factores macroeconómicos que afectan tanto a las criptomonedas como a los mercados tradicionales.