Bitcoin retoma la tendencia alcista impulsado por expectativas sobre la FED: a cuánto cotiza

En el plano macroeconómico, el foco está puesto en los próximos movimientos de la Reserva Federal, que podría dar señales de flexibilización tras un prolongado ciclo de tasas altas. Cualquier indicio de pausa o recorte podría servir como catalizador para nuevas subas en el precio del Bitcoin, históricamente sensible a las políticas monetarias de Estados Unidos.

A eso se suma la expectativa de un acuerdo comercial entre Washington y Beijing, que reforzaría la percepción de estabilidad global y, en consecuencia, estimularía el apetito por activos de riesgo como las criptomonedas. En ese escenario, los inversores miran con atención si el rally actual de Bitcoin puede consolidarse o si se trata solo de una pausa en un mercado que aún sigue buscando equilibrio tras un año de fuertes oscilaciones.