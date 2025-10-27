JP Morgan anticipa una baja del riesgo país tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones

mercados bonos acciones merval bolsa

J.P. Morgan recomendó mantener una posición overweight (sobrepeso) en títulos soberanos argentinos, considerando que el país podría convertirse “en el mejor crédito soberano desde ahora hasta fin de año”. La firma espera que los bonos a más largo plazo, como los Global 2038 y 2041, “muestren ahora una dinámica de recuperación fuerte”.

Además, el banco estimó que “las tasas locales podrían rápidamente acercarse a niveles vistos durante el periodo más estable tras la eliminación de controles de capital, cuando las Lecaps rendían alrededor del 30%; esto contrasta con el cierre del viernes de 45-50%”.

Para J.P. Morgan, “el enfoque principal se desplazará ahora al marco cambiario ”. El documento advirtió que “las recientes semanas expusieron las vulnerabilidades del sistema de bandas, que carece de flexibilidad ante shocks”, por lo que “podría ser necesario algún ajuste cambiario para restaurar la acumulación de reservas”.

Finalmente, la entidad proyectó que “después de meses de estancamiento, la actividad económica está lista para repuntar, mientras que se proyecta que la inflación siga una trayectoria descendente”. Con el resultado electoral definido, J.P. Morgan consideró que los mercados podrían retomar “una narrativa de ciclo virtuoso de políticas anclado en la disciplina fiscal y reforzado por esfuerzos para incrementar las reservas internacionales”.