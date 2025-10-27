ANSES: las personas que cobrarán un plus de $85.000

Además, la Libreta AUH permite cobrar el monto retenido de la prestación, ya que cada mes ANSES reserva el 20% del valor de la AUH y lo liquida de manera conjunta al presentar este trámite.

Cómo y cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES

El pago se acredita automáticamente al presentar la Libreta AUH, que puede entregarse online por la app o web de “mi ANSES” o presencialmente en cualquier oficina, sin turno previo. Pasos para completar el trámite: