Tras un 2022 negro, el Bitcoin alcanzó una suba de 50% en lo que va del año

Tras alcanzar un récord histórico de casi US$ 69.000 a fines de 2021, el Bitcoin pasó a valer en torno de los US$ 16.000 el año pasado, cifra que se mantuvo hasta principios de este año. Sin embargo, la criptomoneda dio una vuelta de tuerca y subió mas del 50% en lo que va del año, cotizando cerca de los US$ 25.000.