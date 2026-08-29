Bolsillos sin tregua: la morosidad familiar volvió a crecer en julio 2026

Los hogares encabezan el deterioro. La mora familiar trepó del 12,77% al 12,94% en solo un mes, mientras que la de las empresas avanzó de manera más moderada, del 3,50% al 3,61%. El dato no refleja un salto abrupto en el monto impago, sino el achicamiento del stock total de préstamos: al haber menos créditos vigentes, la proporción de los que caen en default se incrementa automáticamente. En números concretos, 5,9 millones de personas se encuentran hoy con deudas familiares en situación irregular, lo que representa el 28% de los argentinos que poseen algún financiamiento activo.