El Financial Times habló de la morosidad de los argentinos: apuntó contra el modelo de Milei
El prestigioso diario británico analizó el aumento de las deudas en Argentina y vinculó el fenómeno con las transformaciones económicas implementadas por el Gobierno.
La situación de los argentinos que tienen dificultades para afrontar sus deudas trascendió las fronteras del país y llegó a uno de los principales medios financieros del mundo. El Financial Times publicó un análisis sobre el crecimiento de la morosidad en Argentina y relacionó el fenómeno con las políticas económicas impulsadas durante la gestión del presidente Javier Milei.
El periódico británico puso especial atención en el incremento de los préstamos que presentan dificultades de pago y describió como "dolorosas" algunas de las reformas implementadas por el Gobierno. El artículo busca explicar cómo cambió el escenario financiero argentino durante los últimos años y qué impacto tuvo esa transformación sobre familias y consumidores.
“Los préstamos incobrables son consecuencia de los profundos cambios en la economía argentina bajo el mandato del presidente libertario”, sostuvo el Financial Times en una nota cuyo título plantea que los argentinos "luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei".
De acuerdo con el análisis publicado por el medio británico, existe una relación entre la estabilización de algunas variables económicas y el comportamiento del sistema financiero. “La estabilización económica impulsada por Milei ha incentivado a los bancos a conceder préstamos, al tiempo que sus medidas de austeridad han generado una mayor necesidad de endeudamiento para muchas familias”, señaló el periódico.
También repasó el cambio que atravesó el sistema financiero argentino. Durante buena parte de las últimas décadas, la volatilidad económica y los diferentes episodios de crisis habían generado un escenario poco atractivo para que los bancos ampliaran considerablemente el crédito destinado al sector privado.
“La economía argentina, conocida por su volatilidad, ha disuadido durante mucho tiempo a los bancos de conceder préstamos al sector privado. En cambio, obtenían dinero fácil de los gobiernos nacionales, que en los últimos años emitieron enormes volúmenes de deuda con intereses para financiar el gasto”, explicó el diario.
¿Qué dijo el Financial Times sobre una posible ayuda a los deudores?
Otro de los puntos destacados del análisis fue la postura del Gobierno frente a quienes no pueden afrontar sus compromisos financieros. El artículo recordó que la administración de Milei no contempla una política de condonación generalizada de las deudas con respaldo estatal.
Sobre el final de la publicación, el Financial Times señaló: "El presidente Milei descartó la condonación de la deuda con respaldo gubernamental, aunque Caputo dijo el mes pasado que los prestamistas tenían sus propios planes para refinanciar las deudas a plazos más largos y tasas más bajas”.
De esta manera, el medio británico planteó un escenario en el que el sistema financiero argentino atraviesa una transformación importante: los bancos tienen mayor disposición a otorgar créditos, pero al mismo tiempo crece la preocupación por la capacidad de determinados sectores de la sociedad para cumplir con sus obligaciones.
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