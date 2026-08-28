El Financial Times habló de la morosidad de los argentinos: apuntó contra el modelo de Milei

“La economía argentina, conocida por su volatilidad, ha disuadido durante mucho tiempo a los bancos de conceder préstamos al sector privado. En cambio, obtenían dinero fácil de los gobiernos nacionales, que en los últimos años emitieron enormes volúmenes de deuda con intereses para financiar el gasto”, explicó el diario.

Javier Milei dijo que la morosidad de las familias tiene que ver con la compra de TV para el Mundial 2026

¿Qué dijo el Financial Times sobre una posible ayuda a los deudores?

Otro de los puntos destacados del análisis fue la postura del Gobierno frente a quienes no pueden afrontar sus compromisos financieros. El artículo recordó que la administración de Milei no contempla una política de condonación generalizada de las deudas con respaldo estatal.

Sobre el final de la publicación, el Financial Times señaló: "El presidente Milei descartó la condonación de la deuda con respaldo gubernamental, aunque Caputo dijo el mes pasado que los prestamistas tenían sus propios planes para refinanciar las deudas a plazos más largos y tasas más bajas”.

De esta manera, el medio británico planteó un escenario en el que el sistema financiero argentino atraviesa una transformación importante: los bancos tienen mayor disposición a otorgar créditos, pero al mismo tiempo crece la preocupación por la capacidad de determinados sectores de la sociedad para cumplir con sus obligaciones.