"Cortina de humo": el oficialismo convocó a comisión en Diputados para tratar el endeudamiento familiar

Incluso si en una segunda reunión de la comisión salieran firmados los dictámenes, no alcanzaría para llevarlos al recinto ya que cada proyecto tiene más de un giro de comisión y necesita del aval de más de una de ellas.

Mediante redes sociales, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) calificó la “jugada” oficialista como “distractiva” y una "cortina de humo" porque “para dictaminar los proyectos y poder llevarlos al recinto hace falta que las comisiones (no solo estas) trabajen en conjunto y tengan una fecha para dictaminar”.

“Ninguna de estas dos cosas está en los planes de LLA. Por eso es clave que haya quórum el 9/9 en la sesión especial, que pedimos ayer, para garantizar que las soluciones avancen y no caigan en saco roto”, completó el legislador nacional bonaerense.