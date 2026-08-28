"Cortina de humo": el oficialismo convocó a comisión en Diputados para tratar el endeudamiento familiar
La Libertad Avanza convocó a la Comisión de Finanzas luego de que la oposición lograr llamar a sesión para el 9 de septiembre para debatir la mora récord.
Como se sabe, los diputados nacionales de bloques opositores formalizaron el jueves último la convocatoria para tratar dos temas que irritan sobremanera al gobierno de Javier Milei: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del de los niveles récord de mora entre personas y familias.
La cita es para el 9 de septiembre, pero a último momento el oficialismo en la cámara baja resolvió citar a la Comisión de Finanzas para la semana próxima a fin de tratar los proyectos incluidos en el temario de la sesión a llevarse a cabo dentro de dos miércoles.
La convocatoria fue realizada por el presidente de esa comisión, Santiago Pauli (LLA), quien solicitó formalmente una reunión informativa para el próximo 2 de septiembre a las 13.30 para considerar una serie de expedientes vinculados a la creciente morosidad.
"Estamos hablando con los distintos bloques y los invitamos a que propongan invitados", señaló el diputado anarcocapitalista en diálogo con la prensa. La idea del oficialismo es contener a los "dialoguistas" que se sumaron a la oposición dura para convocar a sesión.
Sin embargo, desde la oposición consideran que se trata solo de una “cortina de humo” con intención de bloquear las iniciativas que se tratarían en sesión, reduciendo el debate a la comisión sin que se produzca ningún dictamen.
Incluso si en una segunda reunión de la comisión salieran firmados los dictámenes, no alcanzaría para llevarlos al recinto ya que cada proyecto tiene más de un giro de comisión y necesita del aval de más de una de ellas.
Mediante redes sociales, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) calificó la “jugada” oficialista como “distractiva” y una "cortina de humo" porque “para dictaminar los proyectos y poder llevarlos al recinto hace falta que las comisiones (no solo estas) trabajen en conjunto y tengan una fecha para dictaminar”.
“Ninguna de estas dos cosas está en los planes de LLA. Por eso es clave que haya quórum el 9/9 en la sesión especial, que pedimos ayer, para garantizar que las soluciones avancen y no caigan en saco roto”, completó el legislador nacional bonaerense.
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