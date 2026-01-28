Bono de $350.000 para salarios estatales: a quiénes les corresponde y cuándo se cobra

El acuerdo paritario no se limita solo a este bono de $350.000. Como parte de la negociación integral, se establecieron mecanismos de actualización automática de los sueldos atados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta cláusula gatillo tiene como objetivo blindar los ingresos de los estatales frente a la inflación durante el primer semestre de 2026.