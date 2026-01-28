Bono de $350.000 para salarios estatales: a quiénes les corresponde y cuándo se cobra
Neuquén confirmó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa. El bono forma parte del acuerdo paritario 2026 con los gremios ATE, UPCN y ATEN.
En un contexto económico complejo, el gobierno de la provincia de Neuquén oficializó el pago de un bono extraordinario de $350.000 para los trabajadores del sector público. La medida surge del acuerdo salarial alcanzado con los principales sindicatos para el inicio del ciclo 2026, buscando brindar previsibilidad y sostener el poder adquisitivo de los empleados.
La suma acordada tiene carácter no remunerativo y no bonificable, y alcanza a la totalidad de la planta estatal representada por los gremios firmantes, entre los que se encuentran ATE, UPCN y el gremio docente ATEN.
Cuándo se paga el bono de $350.000
Según lo informado por el Ejecutivo provincial, el cronograma de pago se estableció para la segunda quincena de enero. Esta inyección de dinero busca funcionar como un puente financiero mientras se ejecutan las actualizaciones salariales ordinarias.
El acuerdo paritario no se limita solo a este bono de $350.000. Como parte de la negociación integral, se establecieron mecanismos de actualización automática de los sueldos atados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta cláusula gatillo tiene como objetivo blindar los ingresos de los estatales frente a la inflación durante el primer semestre de 2026.
Desde los sindicatos de trabajadores estatales celebraron la medida, destacando la importancia de tener "certezas en los plazos de pago" en un momento de incertidumbre económica. El entendimiento permite a los trabajadores contar con una mejora inmediata en sus bolsillos mientras se monitorea la evolución de los precios mes a mes.
