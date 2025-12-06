Empleados de Comercio firmaron un nuevo acuerdo salarial: todos los detalles

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron la nueva revisión dentro de la paritaria mercantil, uno de los convenios que abarca mayor cantidad de trabajadores en todo el país. Según lo pactado, se abonará una suma fija no remunerativa de $60.000, encuadrada en el artículo 6° de la Ley 24.241, que se pagará en diciembre, enero, febrero y marzo. Cada cuota se extinguirá con su pago mensual, aunque el monto correspondiente a marzo de 2026 se incorporará a los salarios básicos a partir de abril del mismo año, en su valor nominal.