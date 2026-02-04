Bono especial de $126.000 en marzo de 2026: a quiénes les corresponde

Los trabajadores de la industria textil recibirán importantes sumas adicionales en sus salarios durante el primer trimestre de 2026. Tanto la Asociación Obrera Textil (AOT) como el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) lograron cerrar acuerdos de recomposición salarial que incluyen el pago de un bono y sumas fijas no remunerativas.