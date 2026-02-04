Bono especial de $126.000 en marzo de 2026: a quiénes les corresponde
Los gremios cerraron nuevos acuerdos de salarios con sumas no remunerativas. SETIA pagará un bono extra antes del quinto día hábil de cada mes.
Los trabajadores de la industria textil recibirán importantes sumas adicionales en sus salarios durante el primer trimestre de 2026. Tanto la Asociación Obrera Textil (AOT) como el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) lograron cerrar acuerdos de recomposición salarial que incluyen el pago de un bono y sumas fijas no remunerativas.
En el caso del SETIA, que nuclea a la rama textil bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 808/24, se estableció en paritarias una nueva escala de salarios básicos que se incrementarán hasta marzo. Además, acordaron el pago de una suma no remunerativa mensual de $252.000 entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
IMPORTANTE: El bono de ANSES que va a aliviar el mes de febrero: a quiénes les corresponde
Cuándo se paga el bono extra
A este monto mensual se le adiciona un bono especial de $126.000. Según lo firmado en el acta paritaria, este refuerzo debe abonarse "antes del quinto día hábil de cada uno de esos meses", abarcando el período de diciembre a marzo inclusive.
Por su parte, la AOT también consiguió mejoras para el convenio 500/07. Los obreros textiles percibirán $210.000 por mes en concepto de sumas no remunerativas durante el mismo período trimestral. Desde el gremio señalaron que estas cifras buscan aliviar el bolsillo en un contexto donde las empresas se encuentran "profundamente golpeadas por la apertura de importaciones".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario