El gobierno de Javier Milei aprobó una nueva suba en las tarifas del gas

En cuanto al consumo, se fijó un valor de 281,33 pesos por metro cúbico para la mayoría de los usuarios residenciales, mientras que en las categorías más altas asciende a 426,68 pesos en la Ciudad y a 387,12 pesos en la provincia.

La resolución también dispone que la facturación deberá incorporar el PAU, definido por la Secretaría de Energía, que determina el costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

En materia de asistencia, se mantendrá el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), por el cual las bonificaciones se aplicarán únicamente sobre el precio del gas establecido por el PAU y estarán dirigidas a usuarios residenciales vulnerables.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización responde a la necesidad de avanzar en una recomposición gradual de tarifas para reflejar los costos reales del sistema, en línea con los parámetros definidos para el sector energético.

Con esta decisión, el Gobierno continúa con el esquema de ajustes periódicos en los servicios públicos, combinando actualización de precios con un sistema de subsidios segmentados.