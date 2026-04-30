El gobierno de Javier Milei aprobó una nueva suba en las tarifas del gas
Las subas de tarifas regirán desde este viernes 1° de mayo y los valores varían según el nivel de consumo.
El gobierno de Javier Milei aprobó este jueves nuevos aumentos en las tarifas de gas que comenzarán a regir desde este viernes 1 de mayo, en el marco del proceso de actualización del sistema energético. Así quedó plasmado en la Resolución 463/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publicada hoy en el Boletín Oficial.
El esquema contempla distintos componentes regulatorios, entre ellos la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025-2030 y el traslado de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).
Según lo dispuesto, los valores varían según categoría y nivel de consumo. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) se ubica en 3.976,22 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y en 4.591,88 pesos en el conurbano bonaerense. En los niveles de mayor consumo (R4), alcanza 94.995,74 pesos en Capital Federal y 51.624,44 pesos en territorio bonaerense.
En cuanto al consumo, se fijó un valor de 281,33 pesos por metro cúbico para la mayoría de los usuarios residenciales, mientras que en las categorías más altas asciende a 426,68 pesos en la Ciudad y a 387,12 pesos en la provincia.
La resolución también dispone que la facturación deberá incorporar el PAU, definido por la Secretaría de Energía, que determina el costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
En materia de asistencia, se mantendrá el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), por el cual las bonificaciones se aplicarán únicamente sobre el precio del gas establecido por el PAU y estarán dirigidas a usuarios residenciales vulnerables.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización responde a la necesidad de avanzar en una recomposición gradual de tarifas para reflejar los costos reales del sistema, en línea con los parámetros definidos para el sector energético.
Con esta decisión, el Gobierno continúa con el esquema de ajustes periódicos en los servicios públicos, combinando actualización de precios con un sistema de subsidios segmentados.
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