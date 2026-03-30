Bonos ANSES: el extra que se pagará por única vez que otorga hasta $500.000
Los requisitos para acceder a un importante monto el próximo mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), existen las Asignaciones de Pago Único (APU). A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, este monto se deposita una sola vez tras un evento familiar específico.
Para abril de 2026, el pago por Adopción se posiciona como uno de los más altos del sistema, alcanzando los $476.268. Más información en anses.gob.ar.
Quiénes pueden cobrar los $476.268 en la ANSES
El cobro de esta asignación no es exclusivo para un solo sector, sino que abarca a diversos grupos de trabajadores y beneficiarios, siempre que se encuentren dentro de los límites de ingresos permitidos:
- Trabajadores en relación de dependencia (SUAF).
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.
- Personas que cobran el Seguro de Desempleo.
- Trabajadores temporarios y de temporada.
- Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
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