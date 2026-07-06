Actualización de asignaciones: los montos oficiales de los beneficios familiares para julio

Para quienes integran el primer rango de ingresos, la asignación por hijo será de $74.032,19, mientras que el valor desciende de manera escalonada hasta los $15.585,03 para los hogares con mayores ingresos dentro de los límites establecidos. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los montos van desde $241.040,29 hasta $107.620,13, dependiendo del nivel de ingresos familiares.

La Asignación por Embarazo para Protección Social ascenderá a $147.598, mientras que la Ayuda Escolar Anual será de $62.151. Por su parte, las asignaciones por Nacimiento y Adopción alcanzarán los $86.283 y $515.876, respectivamente. Además, la prestación por Cuidado de la Salud partirá desde los $147.598.