Liquidación del SUAF: el esquema de fechas de cobro para trabajadores registrados
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La ANSES anunció una nueva modificación en los parámetros de ingresos del SUAF, el sistema destinado al pago de Asignaciones Familiares, que entrará en vigencia a partir de julio de 2026. La actualización contempla una suba del 2,15%, calculada según la variación de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El cambio tendrá impacto tanto en las condiciones para acceder al beneficio como en la continuidad de quienes ya reciben la prestación.
Con los nuevos valores definidos por el organismo, algunos grupos familiares deberán revisar su situación, ya que quienes superen los topes de ingresos establecidos por ANSES podrían dejar de cumplir los requisitos del SUAF y quedar fuera del sistema de manera automática.
Cuánto se cobra por el SUAF en las categorías del monotributo
El monto base por hijo para las categorías más bajas del régimen simplificado (A, B y C) y para el Monotributo Social quedará fijado en $74.032 brutos el mes que viene. Este valor se transferirá directamente a las cajas de ahorro de la seguridad social declaradas por los titulares de las asignaciones familiares en el sistema bancario.
A medida que se eleva el escalón impositivo del pequeño contribuyente (categorías D en adelante), el importe determinado por el organismo disminuye de forma proporcional de acuerdo con las tablas de movilidad vigentes. Las familias que residen en provincias encuadradas como zonas desfavorables contarán con coeficientes de liquidación diferenciales que incrementan el cobro final neto por menor a cargo.
Cuáles son los topes de ingresos vigentes para cobrar el salario familiar por hijo
El Estado nacional impone límites estrictos de facturación mensual e ingresos brutos para que los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes registrados conserven el cobro de las asignaciones. Si uno de los integrantes del núcleo familiar supera el techo individual pautado por decreto, el beneficio se suspende automáticamente de manera generalizada para todo el grupo.
Para los inscriptos en el régimen simplificado de la AFIP, rige una incompatibilidad absoluta para percibir las asignaciones a partir de la Categoría I inclusive. Aquellos pequeños comerciantes que excedan los techos de facturación bruta anualizados quedan excluidos del cobro del SUAF de ANSES, debiendo tramitar la baja de los conceptos familiares para evitar deudas o retenciones impositivas en el sistema comercial.
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