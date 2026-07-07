Liquidación del SUAF: el esquema de fechas de cobro para trabajadores registrados

Cuáles son los topes de ingresos vigentes para cobrar el salario familiar por hijo

El Estado nacional impone límites estrictos de facturación mensual e ingresos brutos para que los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes registrados conserven el cobro de las asignaciones. Si uno de los integrantes del núcleo familiar supera el techo individual pautado por decreto, el beneficio se suspende automáticamente de manera generalizada para todo el grupo.

Para los inscriptos en el régimen simplificado de la AFIP, rige una incompatibilidad absoluta para percibir las asignaciones a partir de la Categoría I inclusive. Aquellos pequeños comerciantes que excedan los techos de facturación bruta anualizados quedan excluidos del cobro del SUAF de ANSES, debiendo tramitar la baja de los conceptos familiares para evitar deudas o retenciones impositivas en el sistema comercial.