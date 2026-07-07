AUH de ANSES: las novedades sobre el beneficio que supera los $860.000

A ese monto se agrega la Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más, que durante julio alcanza los $149.425. De esta manera, el ingreso total del grupo familiar asciende a $867.120 en el mes.

El cronograma de pagos de ANSES se define según la terminación del DNI de cada beneficiario. Los titulares de la AUH pueden consultar la fecha de cobro, el lugar donde se acredita el beneficio y el detalle de la liquidación desde Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

A través de esa misma plataforma también es posible revisar los datos personales registrados y acceder a la información de las prestaciones complementarias, entre ellas la Tarjeta Alimentar.