AUH de ANSES: las novedades sobre el beneficio que supera los $860.000
AUH: ANSES aplicará en julio una suba del 2,1% en la prestación. Además, se actualizarán los valores para quienes también cobran la Tarjeta Alimentar.
Con el inicio del calendario de pagos de ANSES, los beneficiarios de la AUH comenzaron a cobrar los haberes correspondientes a julio de 2026 con un incremento del 2,1%. La actualización alcanza no solo a la Asignación Universal por Hijo, sino también al resto de las asignaciones familiares, además de las jubilaciones y pensiones, en línea con la fórmula de movilidad vigente.
A partir de este ajuste, quienes reciben la AUH perciben montos más altos durante julio. Al mismo tiempo, las familias que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES siguen accediendo a la Tarjeta Alimentar, un complemento económico destinado a reforzar los ingresos de los hogares con hijos.
Cuánto se cobra por la AUH y la Tarjeta Alimentar en julio
Tras el aumento del 2,1% aplicado por ANSES, los valores actualizados de la AUH y de las prestaciones complementarias correspondientes a julio de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:
- AUH por hijo: $147.600 (se acreditan $118.079 debido a la retención del 20%).
- AUH por Hijo con Discapacidad: $481.537.
- Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $72.250.
- Tarjeta Alimentar para hogares con dos hijos: $113.299.
- Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más: $149.425.
Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% de la Asignación Universal por Hijo. Ese dinero se recupera una vez que el titular presenta la Libreta con la acreditación de la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores.
En el caso de un hogar con tres hijos que percibe la AUH, donde uno de ellos cobra la prestación por discapacidad, el ingreso mensual será de $236.158 por las dos asignaciones universales liquidadas (dos pagos de $118.079) y de $481.537 por la AUH por Hijo con Discapacidad.
A ese monto se agrega la Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más, que durante julio alcanza los $149.425. De esta manera, el ingreso total del grupo familiar asciende a $867.120 en el mes.
El cronograma de pagos de ANSES se define según la terminación del DNI de cada beneficiario. Los titulares de la AUH pueden consultar la fecha de cobro, el lugar donde se acredita el beneficio y el detalle de la liquidación desde Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
A través de esa misma plataforma también es posible revisar los datos personales registrados y acceder a la información de las prestaciones complementarias, entre ellas la Tarjeta Alimentar.
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