Corrigen un error en la actualización de las tarifas de luz y los usuarios de Edenor padecerán una nueva suba
En junio la canasta de servicios públicos subió 10,1% y el aumento de tarifas en la era Milei ya cuadruplica la inflación registrada en ese período.
El gobierno de Javier Milei corrigió este martes un error publicado la semana pasada en el Boletín Oficial cuando, luego de una larga serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y las Electricidad (ENReGE), aplicó un nuevo sablazo a los presupuestos familiares al aprobar los nuevos cuadros en las tarifas de luz y gas justo en los meses de mayor consumo por las bajas temperaturas del invierno.
De esta manera manera, y por medio de la Resolución 233/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el gobierno libertario corrigió el error que detectó en los valores aprobados para la tarifa general de energía eléctrica de los usuarios de Edenor.
Según advuerte la resolución, el organismo advirtió que, al momento de confeccionar los cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de junio, se utilizaron por error los precios estacionales de la energía y la potencia correspondientes a usuarios con subsidios para calcular los valores de la categoría General, cuando debían aplicarse los precios específicos de ese segmento.
De esta manera, el ENReGE dispuso este martes reemplazar los valores expresados en pesos por kilovatio hora ($/kWh) para los cuatro segmentos de consumo de la tarifa General. Los nuevos valores quedaron fijados en 252,091 $/kWh para el segmento G1, 269,343 $/kWh para el G2, 258,544 $/kWh para el G3 y 255,926 $/kWh para el G4, en reemplazo de los montos que habían sido publicados originalmente.
El organismo aclaró además que la medida no implica una nueva actualización tarifaria, sino la rectificación de un "error material" detectado en la resolución anterior. La normativa invoca el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, que permite corregir errores de hecho o aritméticos sin modificar el contenido sustancial de un acto administrativo.
La resolución ordena además notificar formalmente a Edenor y a las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores registradas, para que tomen conocimiento de la modificación y apliquen los valores corregidos en los cuadros tarifarios correspondientes.
Con esta decisión, el ENReGE busca adecuar las tarifas a los criterios originalmente aprobados y evitar que continúe vigente un cuadro elaborado con parámetros equivocados. La corrección alcanza exclusivamente a Edenor y se incorpora oficialmente a la resolución tarifaria que rige desde el 1 de junio de 2026.
Resolución 233/2026:
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