Corrigen un error en la actualización de las tarifas de luz y los usuarios de Edenor padecerán una nueva suba

La resolución ordena además notificar formalmente a Edenor y a las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores registradas, para que tomen conocimiento de la modificación y apliquen los valores corregidos en los cuadros tarifarios correspondientes.

Con esta decisión, el ENReGE busca adecuar las tarifas a los criterios originalmente aprobados y evitar que continúe vigente un cuadro elaborado con parámetros equivocados. La corrección alcanza exclusivamente a Edenor y se incorpora oficialmente a la resolución tarifaria que rige desde el 1 de junio de 2026.

Resolución 233/2026: