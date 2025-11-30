ANSES: el aumento confirmado para las Asignaciones Familiares en diciembre
Producto de la inflación registrada en octubre, el organismo dio a conocer el ajuste para el último mes del año. Los detalles en la nota.
Durante las últimas semanas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización para diciembre que impactará directamente en el valor de las asignaciones familiares, entre las que se destacan jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Con este ajuste, que será del 2,3%, el organismo busca mantener el poder adquisitivo de las prestaciones. Esta suba también modifica los topes y tramos de ingresos establecidos para acceder a cada beneficio, motivo por el cual miles de titulares verán cambios tanto en los montos como en las condiciones de cobro.
A quiénes alcanza el aumento de ANSES
El aumento alcanzará a todas las asignaciones comprendidas dentro de la Ley 24.714, lo que incluye a empleados registrados tanto del sector privado como estatal, jubilados y pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, titulares de la AUH y quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE).
Sin embargo, ANSES señaló que no todas las prestaciones recibirán este incremento para el último mes del año. Por ejemplo, la Ayuda Escolar Anual queda fuera del ajuste, ya que se actualiza únicamente una vez al año, coincidiendo con su pago generalizado.
Los nuevos topes de ingresos para cobrar asignaciones
La resolución también modifica los topes de ingresos que permiten acceder a las asignaciones. Desde diciembre, cualquier familia quedará fuera del sistema si uno de sus miembros supera los $2.511.024.
Los valores actualizados y la distribución por tramos figuran en los anexos oficiales y serán la base para las liquidaciones de fin de año. Con este ajuste, el organismo busca que las asignaciones no pierdan poder frente a la inflación, siguiendo el esquema de movilidad mensual implementado desde 2024.
