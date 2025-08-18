Plazo fijo: cuánto dinero se necesita invertir para alcanzar $1 millón en intereses

Algo similar ocurre con Banco BBVA, cuya tasa es de 39 %: allí el monto requerido asciende a $31.196.581. En el caso del Banco Macro, la tasa es del 40 %, por lo que se necesitan $30.416.667. Finalmente, Banco Credicoop se ubica con una TNA de 38 %, lo que obliga a disponer de $32.017.544 para alcanzar la misma renta.

plazo fijo telam.jpg

La comparación deja en claro que, según el banco elegido, el esfuerzo inicial para conseguir idéntico beneficio puede variar en más de $7 millones. Esa diferencia se traduce en que los ahorristas con capital limitado deben priorizar cuidadosamente qué entidad les brinda mayores ventajas. Aunque en términos absolutos la brecha parezca un detalle menor frente a montos tan elevados, en la práctica representa un impacto directo en la capacidad de inversión.

En este contexto, el plazo fijo sigue siendo la opción más elegida por los argentinos que buscan previsibilidad y seguridad, aun cuando las tasas reales no siempre logran ganarle a la inflación. La decisión de invertir ya no se limita a “hacer un plazo fijo”, sino que exige evaluar dónde hacerlo para maximizar los intereses.