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C5N presenta "Voces", un nuevo ciclo de encuentros: la primera edición estará a cargo de Alejandro Bercovich

Economía

Con "Voces", C5N apunta a consolidar un formato de intercambio directo y cara a cara con la audiencia, con un espacio de conversación y debate.

C5N presenta Voces

C5N presenta "Voces", un nuevo ciclo de encuentros: la primera edición estará a cargo de Alejandro Bercovich

Con el objetivo de abrir un espacio de conversación, análisis y debate sobre los temas que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos, C5N inaugura "Voces", un nuevo ciclo de encuentros presenciales que propone acercar a la audiencia con sus periodistas y referentes.

La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y tendrá como gran protagonista al reconocido periodista y economista Alejandro Bercovich.

Durante el encuentro, el especialista analizará en detalle las principales decisiones económicas del país y su impacto directo y concreto en la vida diaria: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las dificultades o posibilidades de proyectar hacia adelante.

C5N presenta

C5N presenta "Voces", un nuevo ciclo de encuentros: la primera edición estará a cargo de Alejandro Bercovich

Desde el canal señalaron que la iniciativa busca poner en común preguntas, datos y miradas sobre una economía que se siente a diario en los hogares, traduciendo los grandes números y variables macroeconómicas a las preocupaciones más urgentes de la sociedad.

Con "Voces", C5N apunta a consolidar un formato de intercambio directo y cara a cara con la audiencia, propiciando una conversación abierta para abordar los temas centrales de la agenda pública desde múltiples perspectivas.

Datos claves de "Voces", de C5N

  • Ciclo: Voces (Primera edición)

  • Tema: La economía de tu bolsillo, con Alejandro Bercovich.

  • Fecha: Miércoles 28 de octubre.

  • Hora: 19:00 h.

  • Lugar: Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).

  • Entrada: 100% gratuita, sujeta a inscripción previa a través del sitio oficial voces.c5n.com.

VOCES. Un espacio para encontrarnos, escuchar y debatir.

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