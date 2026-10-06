C5N presenta "Voces", un nuevo ciclo de encuentros: la primera edición estará a cargo de Alejandro Bercovich
Con "Voces", C5N apunta a consolidar un formato de intercambio directo y cara a cara con la audiencia, con un espacio de conversación y debate.
Con el objetivo de abrir un espacio de conversación, análisis y debate sobre los temas que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos, C5N inaugura "Voces", un nuevo ciclo de encuentros presenciales que propone acercar a la audiencia con sus periodistas y referentes.
La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y tendrá como gran protagonista al reconocido periodista y economista Alejandro Bercovich.
Durante el encuentro, el especialista analizará en detalle las principales decisiones económicas del país y su impacto directo y concreto en la vida diaria: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las dificultades o posibilidades de proyectar hacia adelante.
Desde el canal señalaron que la iniciativa busca poner en común preguntas, datos y miradas sobre una economía que se siente a diario en los hogares, traduciendo los grandes números y variables macroeconómicas a las preocupaciones más urgentes de la sociedad.
Con "Voces", C5N apunta a consolidar un formato de intercambio directo y cara a cara con la audiencia, propiciando una conversación abierta para abordar los temas centrales de la agenda pública desde múltiples perspectivas.
Datos claves de "Voces", de C5N
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Ciclo: Voces (Primera edición)
Tema: La economía de tu bolsillo, con Alejandro Bercovich.
Fecha: Miércoles 28 de octubre.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).
Entrada: 100% gratuita, sujeta a inscripción previa a través del sitio oficial voces.c5n.com.
VOCES. Un espacio para encontrarnos, escuchar y debatir.
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