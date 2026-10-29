C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público

El contrapunto de la noche se vivió al repasar la historia reciente del país: la pantalla gigante del Complejo C proyectó imágenes del gobierno de Cristina Kirchner, momento en el que el recinto se unió en una prolongada ovación.

Sorpresa en el escenario de C5N Voces y cierre a pura música

Tras el panel de debate integrado por las periodistas Gabriela Vulcano y Emilse Garzón junto a la economista Mercedes D'Alessandro, llegó uno de los momentos más inesperados del encuentro.

Durante la performance artística interactiva "La democracia endeudada", el propio Alejandro Bercovich sorprendió a los presentes al subirse al escenario para tocar la batería, sumándose al despliegue escénico antes del cierre musical.

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público

La jornada, que se había iniciado a las 19:00 con el DJ set de Villa Diamante, culminó pasadas las 21:30 con el show en vivo de Fonso y Las Paritarias, coronando un exitoso debut para el espacio que busca llevar la pantalla de la televisión a la interacción directa con la gente.