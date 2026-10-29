MinutoUno

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público

Economía

Con Alejandro Bercovich como anfitrión, C5N tuvo la presentación de su nuevo espacio de intercambio que combinó música, humor y análisis político.

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público. Foto gentileza C5N.

Con un Complejo C Art Media colmado a capacidad total, C5N inauguró formalmente este miércoles Voces, su nuevo ciclo de encuentros presenciales pensado para conectar cara a cara con la audiencia y que lo tuvo a Alejandro Bercovich como anfitrión principal.

La primera edición, enfocada en "La economía de tu bolsillo", reunió a miles de personas en el espacio cultural de Chacarita, y minutouno.com estuvo presente en una jornada atravesada por el análisis de coyuntura, la política, la música y fuertes reacciones del público.

El evento, que combinó paneles de discusión con intervenciones artísticas y humor, tuvo como eje central el análisis de la crisis socioeconómica y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

C5N Voces debut&oacute; a sala llena: debate econ&oacute;mico, sorpresas en vivo y el fervor del p&uacute;blico

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público

Menciones a empresarios, abucheos y la ovación a Cristina Kirchner

El plato fuerte de la noche comenzó con la editorial principal de Alejandro Bercovich, titulada "Los dueños de la Argentina". Durante su exposición sobre la concentración económica y los grupos de poder en el país, las menciones a los principales empresarios nacionales desencadenaron inmediatos silbidos y abucheos por parte de los asistentes.

La temperatura política del auditorio se mantuvo elevada a lo largo de toda la velada: las intervenciones que hicieron referencia a las gestiones de Javier Milei y Mauricio Macri fueron recibidas con un estruendoso abucheo generalizado.

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público

El contrapunto de la noche se vivió al repasar la historia reciente del país: la pantalla gigante del Complejo C proyectó imágenes del gobierno de Cristina Kirchner, momento en el que el recinto se unió en una prolongada ovación.

Sorpresa en el escenario de C5N Voces y cierre a pura música

Tras el panel de debate integrado por las periodistas Gabriela Vulcano y Emilse Garzón junto a la economista Mercedes D'Alessandro, llegó uno de los momentos más inesperados del encuentro.

Durante la performance artística interactiva "La democracia endeudada", el propio Alejandro Bercovich sorprendió a los presentes al subirse al escenario para tocar la batería, sumándose al despliegue escénico antes del cierre musical.

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público

C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público

La jornada, que se había iniciado a las 19:00 con el DJ set de Villa Diamante, culminó pasadas las 21:30 con el show en vivo de Fonso y Las Paritarias, coronando un exitoso debut para el espacio que busca llevar la pantalla de la televisión a la interacción directa con la gente.

View this post on Instagram

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas