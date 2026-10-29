C5N Voces debutó a sala llena: debate económico, sorpresas en vivo y el fervor del público
Con Alejandro Bercovich como anfitrión, C5N tuvo la presentación de su nuevo espacio de intercambio que combinó música, humor y análisis político.
Con un Complejo C Art Media colmado a capacidad total, C5N inauguró formalmente este miércoles Voces, su nuevo ciclo de encuentros presenciales pensado para conectar cara a cara con la audiencia y que lo tuvo a Alejandro Bercovich como anfitrión principal.
La primera edición, enfocada en "La economía de tu bolsillo", reunió a miles de personas en el espacio cultural de Chacarita, y minutouno.com estuvo presente en una jornada atravesada por el análisis de coyuntura, la política, la música y fuertes reacciones del público.
El evento, que combinó paneles de discusión con intervenciones artísticas y humor, tuvo como eje central el análisis de la crisis socioeconómica y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Menciones a empresarios, abucheos y la ovación a Cristina Kirchner
El plato fuerte de la noche comenzó con la editorial principal de Alejandro Bercovich, titulada "Los dueños de la Argentina". Durante su exposición sobre la concentración económica y los grupos de poder en el país, las menciones a los principales empresarios nacionales desencadenaron inmediatos silbidos y abucheos por parte de los asistentes.
La temperatura política del auditorio se mantuvo elevada a lo largo de toda la velada: las intervenciones que hicieron referencia a las gestiones de Javier Milei y Mauricio Macri fueron recibidas con un estruendoso abucheo generalizado.
El contrapunto de la noche se vivió al repasar la historia reciente del país: la pantalla gigante del Complejo C proyectó imágenes del gobierno de Cristina Kirchner, momento en el que el recinto se unió en una prolongada ovación.
Sorpresa en el escenario de C5N Voces y cierre a pura música
Tras el panel de debate integrado por las periodistas Gabriela Vulcano y Emilse Garzón junto a la economista Mercedes D'Alessandro, llegó uno de los momentos más inesperados del encuentro.
Durante la performance artística interactiva "La democracia endeudada", el propio Alejandro Bercovich sorprendió a los presentes al subirse al escenario para tocar la batería, sumándose al despliegue escénico antes del cierre musical.
La jornada, que se había iniciado a las 19:00 con el DJ set de Villa Diamante, culminó pasadas las 21:30 con el show en vivo de Fonso y Las Paritarias, coronando un exitoso debut para el espacio que busca llevar la pantalla de la televisión a la interacción directa con la gente.
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