No se vio en TV: Diana Deglauy contó la trastienda de C5N en la cobertura de la fuga de Flávio Bolsonaro
La periodista reveló el detrás de escena en la cobertura de C5N sobre la fuga de Flávio Bolsonaro y destacó la labor en vivo de Nicolás Munafó.
La frenética cobertura de la fuga de Flávio Bolsonaro por la pantalla de C5N dejó momentos de extrema tensión al aire, pero también detalles imperdibles fuera de cámara. La periodista Diana Deglauy utilizó sus redes sociales para revelar cómo se vivieron los minutos finales de la transmisión.
El grito de Nicolás Munafó que cambió el cierre de C5N
A través de su cuenta personal en la plataforma X, la panelista de Duro de Domar compartió una anécdota de la agitada noche televisiva y no dudó en aplaudir enfáticamente el trabajo del cronista Nicolás Munafó, quien se encontraba apostado en el Aeropuerto de Puerto Iguazú monitoreando el avión privado LV-JQW.
Según relató Deglauy, el equipo de producción ya había dado la orden de finalizar la emisión debido al horario. "En el chat de grupo nos habían avisado que ya íbamos a cerrar el programa", explicó la periodista, detallando que el conductor Pablo Duggan estaba anunciando la despedida y prometiendo continuar con la información al día siguiente.
Sin embargo, la pericia del movilero en la pista alteró todos los planes en cuestión de segundos. "Nico tira casi en un grito de desesperación: '¡No! ¡Encendieron las turbinas!' y nos quedamos al aire", reveló Diana sobre la rápida reacción del periodista que obligó a estirar el programa y le permitió a la señal transmitir en vivo el inicio del escape internacional del senador brasileño.
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