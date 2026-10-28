No se vio en TV: Diana Deglauy contó la trastienda de C5N en la cobertura de la fuga de Flávio Bolsonaro

Sin embargo, la pericia del movilero en la pista alteró todos los planes en cuestión de segundos. "Nico tira casi en un grito de desesperación: '¡No! ¡Encendieron las turbinas!' y nos quedamos al aire", reveló Diana sobre la rápida reacción del periodista que obligó a estirar el programa y le permitió a la señal transmitir en vivo el inicio del escape internacional del senador brasileño.