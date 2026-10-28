"Nos arruinaron": C5N mostró el drama de los trabajadores despedidos de caramelos Lipo

Qué pasa con los trabajadores que siguen en la planta

La crisis también afecta a los operarios que lograron conservar su puesto. Uno de ellos, presente en la protesta, explicó que actualmente perciben sus sueldos de manera fraccionada, no reciben aumentos paritarios y sufren descuentos constantes.

"Los que estamos fuimos perjudicados; los que fueron despedidos y nosotros, estando trabajando, estamos en la misma situación, casi como los despedidos", afirmó el trabajador. Además, aseguró que la fábrica no experimentó una caída rotunda en las ventas, argumentando que la empresa reconoció "las 120.000 toneladas vendidas" y que incluso proyectan instalar una nueva máquina para fabricar gomitas, pese a que esta semana la producción estuvo frenada por la falta de un insumo clave (azúcar).