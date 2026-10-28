"Nos arruinaron": C5N mostró el drama de los trabajadores despedidos de caramelos Lipo
Exempleados de la fábrica continúan reclamando el pago de sus liquidaciones tras ser desvinculados "de un día para el otro". Sus dramáticos testimonios en C5N.
El conflicto en la emblemática fábrica de caramelos Lipo sigue agravándose y lo mostró C5N. Tras varios meses de haber sido despedidos bajo un polémico accionar, los trabajadores continúan visibilizando su desesperante situación y denuncian que la empresa no les abonó las indemnizaciones correspondientes ni los sueldos adeudados.
El relato de los trabajadores despedidos en C5N
Durante la cobertura realizada por el móvil de C5N en la puerta de la fábrica, los ex empleados expusieron el calvario que atraviesan desde que la nueva gestión, a cargo de los inversores encabezados por Telmo Contrera, decidió desvincularlos masivamente.
Uno de los testimonios más desgarradores fue el de Esteban Martínez, quien trabajaba en la planta desde hace 23 años y fue despedido junto a su esposa, quien sumaba 25 años de antigüedad. "La verdad que nos arruinaron", resumió con dolor, explicando que el despido intempestivo los dejó sin cobertura médica para sus hijos gemelos, quienes sufren de autismo y necesitan múltiples terapias semanales.
Las desvinculaciones, según relatan, se realizaron esgrimiendo "despidos con causa" que los operarios aseguran fueron inventadas. "Nos inventaron causa... como que trabajaba de mala gana, no ponía interés, cuando yo venía a abrir la puerta de la fábrica a las 4:30 de la mañana para que entre el personal", relató Valeria, otra de las afectadas, quien detalló que en ese momento enfrentaba el reciente fallecimiento de su esposo y el tratamiento psiquiátrico de su hija.
Otro empleado, de nombre Cristian (53), apuntó directamente contra el accionar de los inversores: "Nos echaron de la calle, de un día para el otro. No nos pagaron nada. El tipo se maneja con una impunidad terrible".
Qué pasa con los trabajadores que siguen en la planta
La crisis también afecta a los operarios que lograron conservar su puesto. Uno de ellos, presente en la protesta, explicó que actualmente perciben sus sueldos de manera fraccionada, no reciben aumentos paritarios y sufren descuentos constantes.
"Los que estamos fuimos perjudicados; los que fueron despedidos y nosotros, estando trabajando, estamos en la misma situación, casi como los despedidos", afirmó el trabajador. Además, aseguró que la fábrica no experimentó una caída rotunda en las ventas, argumentando que la empresa reconoció "las 120.000 toneladas vendidas" y que incluso proyectan instalar una nueva máquina para fabricar gomitas, pese a que esta semana la producción estuvo frenada por la falta de un insumo clave (azúcar).
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