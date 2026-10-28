Imágenes inéditas: C5N mostró el momento exacto en que Flávio Bolsonaro pasó de Brasil a la Argentina
Al inicio de "Minuto Uno", Gustavo Sylvestre reveló las imágenes inéditas de la fuga de Flávio Bolsonaro tras perder las elecciones con Lula da Silva.
En una nueva emisión de "Minuto Uno" C5N, el periodista Gustavo Sylvestre presentó imágenes exclusivas que muestran el momento en el que Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente brasileño, cruzó la frontera desde Brasil con destino al aeropuerto de Puerto Iguazú.
Un cruce nocturno y a escondidas: así escapó Flávio Bolsonaro
En el programa conducido por "el Gato" Sylvestre, se difundió un video bajo la denominada "Operación Alba", el plan secreto diseñado para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro del territorio brasileño. De acuerdo con la información brindada durante la transmisión, el cruce se realizó a bordo de una camioneta de turismo blanca que atravesó el puente internacional que conecta Foz de Iguazú (Brasil) con Puerto Iguazú (Argentina).
Traslado hacia el aeropuerto
Según el reporte periodístico, el vehículo trasladó a Bolsonaro directamente hacia el aeropuerto de Iguazú para continuar su recorrido y concretar su salida. Asimismo, en el informe se señaló que la maniobra habría contado con la compañía y el amparo de funcionarios del gobierno argentino encabezado por Javier Milei.
El informe calificó la maniobra como "una fuga de medianoche y a escondidas", marcando un nuevo capítulo de repercusión internacional en torno a la situación judicial y los movimientos del entorno del expresidente Jair Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro rompió el silencio tras fugarse: se autoproclamó presidente de Brasil y luego reculó
Luego de ser superado por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo 25 de octubre y de consumarse su fuga del país, Flávio Bolsonaro difundió un extenso comunicado oficial en el que denunció supuestas irregularidades en los comicios, atacó duramente a las instituciones judiciales de Brasil y justificó su traslado a suelo estadounidense.
En el inicio del escrito, el dirigente derechista se presentó, inicialmente, como "presidente" de Brasil y luego corrigió con la palabra "líder", con el fin de expresar un explícito agradecimiento al presidente argentino Javier Milei y al mandatario estadounidense Donald Trump por brindarle acogida y respaldo político.
"Quería agradecer al Presidente Milei, por la valentía, el sentido de justicia y la legalidad, al Presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme. Esta es una tierra de libertades", sostuvo en la carta.
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