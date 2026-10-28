Imágenes inéditas: C5N mostró el momento exacto en que Flávio Bolsonaro pasó de Brasil a la Argentina

En el inicio del escrito, el dirigente derechista se presentó, inicialmente, como "presidente" de Brasil y luego corrigió con la palabra "líder", con el fin de expresar un explícito agradecimiento al presidente argentino Javier Milei y al mandatario estadounidense Donald Trump por brindarle acogida y respaldo político.

"Quería agradecer al Presidente Milei, por la valentía, el sentido de justicia y la legalidad, al Presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme. Esta es una tierra de libertades", sostuvo en la carta.

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