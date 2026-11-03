Caen las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País supera ahora los 800 puntos

Se derrumban las acciones argentinas.

Las acciones argentinas se desploman en Wall Street y los bonos también caen

La deuda soberana también siente el impacto de la jornada negativa. Los bonos argentinos en dólares operan mayoritariamente en baja y entre los títulos más castigados aparece el Global 2046, con un retroceso del 1,7%. El panorama tampoco es alentador para las compañías locales que cotizan en Nueva York: los ADR argentinos muestran mayoría de números rojos y sobresale el derrumbe de IRSA, cuyos papeles pierden alrededor de un 15%. En la Bolsa porteña, por su parte, el índice S&P Merval también opera en terreno negativo, con una caída del 0,7%.