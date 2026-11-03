Caen las acciones argentinas en Wall Street y el Riesgo País supera ahora los 800 puntos
Los activos argentinos atraviesan otra jornada negativa en medio de la incertidumbre financiera internacional.
El mercado financiero argentino volvió a encender señales de alerta. Las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street operan con importantes bajas y el Riesgo País continúa por encima de los 800 puntos básicos, en una rueda marcada por la cautela.
El indicador que elabora JP Morgan se ubica en torno a los 807 puntos básicos, luego de haber alcanzado las 808 unidades en la jornada anterior. Se trata de valores que no se registraban desde octubre de 2025, cuando el resultado de las elecciones legislativas había generado movimientos significativos en los activos financieros argentinos.
Las acciones argentinas se desploman en Wall Street y los bonos también caen
La deuda soberana también siente el impacto de la jornada negativa. Los bonos argentinos en dólares operan mayoritariamente en baja y entre los títulos más castigados aparece el Global 2046, con un retroceso del 1,7%. El panorama tampoco es alentador para las compañías locales que cotizan en Nueva York: los ADR argentinos muestran mayoría de números rojos y sobresale el derrumbe de IRSA, cuyos papeles pierden alrededor de un 15%. En la Bolsa porteña, por su parte, el índice S&P Merval también opera en terreno negativo, con una caída del 0,7%.
El comportamiento de los activos locales se da en un contexto de mayor atención sobre los acontecimientos internacionales y su posible impacto en los mercados emergentes. La incertidumbre vinculada a las elecciones legislativas de Estados Unidos también forma parte del escenario que siguen de cerca los operadores, atentos a las eventuales repercusiones sobre los flujos de inversión y el clima financiero global.
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.565 en las pantallas del Banco Nación. Mientras tanto, los inversores siguen de cerca la evolución de los bonos y las acciones argentinas, en una jornada en la que las cotizaciones vuelven a mostrar dificultades para encontrar un rumbo positivo. La permanencia del riesgo país por encima de los 800 puntos básicos constituye otro dato central de una rueda adversa para los activos nacionales.
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