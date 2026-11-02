Los bonos sufrieron otra baja y el riesgo país superó los 800 puntos, alcanzando el nivel más alto en un año

El retroceso de los títulos soberanos refleja un combo de factores que combina la aversión al riesgo internacional y la falta de novedades concretas en el plano político doméstico. Los analistas del mercado advierten que, a la debilidad de los activos emergentes en la antesala del "Super Martes" electoral en los Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump enfrenta su primer test de medio término en medio de tensiones inflacionarias y debates migratorios, se le suma la escasez de señales locales firmes sobre acuerdos legislativos o reformas estructurales que logren dinamizar la confianza de la plaza.