Derrumbe en los mercados: el riesgo país trepó 6% y llegó a 790 puntos

Leonardo Chialva, de Delphos Investment, explicó ante Ámbito que la caída de los bonos argentinos respondió principalmente a un "colapso global", que tuvo su reflejo en el retroceso del Nasdaq y en las pérdidas de compañías del sector de semiconductores, con bajas cercanas al 30%.

Un informe de IEB también advirtió sobre un cambio en las expectativas del mercado respecto de la inteligencia artificial: "De manera integral, podemos decir que los resultados presentados por las diferentes compañías volvieron a confirmar que la inteligencia artificial ya no es una promesa, sino que comienza a reflejarse en ingresos. No obstante, consideramos que lo que cambió es el foco de los inversores, dado que ya no alcanza con mostrar un crecimiento de los segmentos relacionados con IA, sino que también empieza a pesar cómo se financia ese crecimiento y su impacto en la caja de las compañías que sostienen la principal inversión que da sustento al rally de semiconductores".

El documento agregó que la volatilidad favorece a sectores defensivos y de consumo, que muestran mayor solidez por el volumen de ventas.

ADRs y Merval: las acciones argentinas también sufrieron pérdidas

El impacto de la jornada se trasladó a los activos locales que cotizan en Nueva York. Entre los ADRs argentinos, las mayores bajas correspondieron a Transportadora de Gas del Sur, con un retroceso del 6,8%; Telecom, que perdió un 6%; y Edenor, con una caída del 5,5%.

En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval descendió un 2,7% medido en pesos y un 3,7% en dólares. Transportadora de Gas del Sur volvió a ubicarse entre los papeles más castigados, mientras que BYMA completó el grupo de las mayores bajas.