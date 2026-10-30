Derrumbe en los mercados: el riesgo país trepó 6% y llegó a 790 puntos
La caída de las acciones tecnológicas en Wall Street arrastró a los activos locales durante la última rueda de octubre.
El riesgo país argentino volvió a subir con fuerza este viernes 30 de octubre y llegó a los 790 puntos básicos, en una jornada marcada por la incertidumbre en los mercados internacionales. La caída de los bonos soberanos en dólares y de las acciones locales interrumpió la recuperación registrada durante el día anterior.
El indicador elaborado por JP Morgan avanzó un 6,6% y alcanzó su valor más elevado desde octubre de 2025. El movimiento se produjo en medio de un fuerte retroceso de los principales índices de Wall Street, especialmente por el derrumbe de compañías vinculadas con la industria de los semiconductores.
Los bonos argentinos volvieron a caer y subió el riesgo país
En el segmento de renta fija, los títulos de mayor plazo bajo legislación extranjera registraron pérdidas importantes. El Global GD35 retrocedió un 1,3%, mientras que el GD45 cayó un 1,5%.
El deterioro de los bonos se reflejó directamente en el riesgo país, que no logró sostener la mejora de la rueda previa. La semana había comenzado con presión sobre los activos argentinos por el resultado electoral en Brasil, pero el nuevo desplome internacional profundizó las pérdidas.
¿Qué pasó en Wall Street y por qué cayeron los mercados?
El foco de preocupación estuvo puesto en el sector tecnológico estadounidense. Las acciones de empresas vinculadas con los semiconductores sufrieron fuertes retrocesos, en un contexto de mayor cautela de los inversores frente al negocio de la inteligencia artificial.
Leonardo Chialva, de Delphos Investment, explicó ante Ámbito que la caída de los bonos argentinos respondió principalmente a un "colapso global", que tuvo su reflejo en el retroceso del Nasdaq y en las pérdidas de compañías del sector de semiconductores, con bajas cercanas al 30%.
Un informe de IEB también advirtió sobre un cambio en las expectativas del mercado respecto de la inteligencia artificial: "De manera integral, podemos decir que los resultados presentados por las diferentes compañías volvieron a confirmar que la inteligencia artificial ya no es una promesa, sino que comienza a reflejarse en ingresos. No obstante, consideramos que lo que cambió es el foco de los inversores, dado que ya no alcanza con mostrar un crecimiento de los segmentos relacionados con IA, sino que también empieza a pesar cómo se financia ese crecimiento y su impacto en la caja de las compañías que sostienen la principal inversión que da sustento al rally de semiconductores".
El documento agregó que la volatilidad favorece a sectores defensivos y de consumo, que muestran mayor solidez por el volumen de ventas.
ADRs y Merval: las acciones argentinas también sufrieron pérdidas
El impacto de la jornada se trasladó a los activos locales que cotizan en Nueva York. Entre los ADRs argentinos, las mayores bajas correspondieron a Transportadora de Gas del Sur, con un retroceso del 6,8%; Telecom, que perdió un 6%; y Edenor, con una caída del 5,5%.
En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval descendió un 2,7% medido en pesos y un 3,7% en dólares. Transportadora de Gas del Sur volvió a ubicarse entre los papeles más castigados, mientras que BYMA completó el grupo de las mayores bajas.
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