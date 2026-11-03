Dólar y riesgo país: qué impacto pueden tener en la Argentina las elecciones en Estados Unidos

Esto dejaría a la Argentina con un esquema de contención externa más acotado de cara a los decisivos vencimientos de deuda de 2027, que rondan los u$s 29.000 millones, en un contexto geopolítico regional alterado además por el triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en Brasil.

Alerta en el mercado: dólares de futuro en récord y bonos a la baja

Los temores ya se reflejan en las pizarras financieras locales: