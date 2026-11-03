Dólar y riesgo país: qué impacto pueden tener en la Argentina las elecciones en Estados Unidos
Se vive un supermartes electoral en Estados Unidos, jornada que será seguida muy de cerca por el Gobierno de Javier Milei.
A horas de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos (midterms), el mercado financiero argentino sigue con atención el resultado de los comicios. De acuerdo con analistas y economistas de la City, un eventual revés electoral para Donald Trump y el Partido Republicano podría sumar incertidumbre a la economía doméstica, poniendo bajo presión al tipo de cambio y acelerando el alza del riesgo país.
La principal inquietud de los inversores radica en la posibilidad de que el oficialismo estadounidense pierda la mayoría en el Congreso de Washington. Un escenario de debilidad legislativa para Trump pondría trabas políticas al respaldo financiero y diplomático directo que la Casa Blanca ofreció a la gestión de Javier Milei.
El respaldo de Estados Unidos, bajo la lupa política
A comienzos de octubre, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ratificó el apoyo de la administración Trump a la Argentina, dejando abierta la puerta a herramientas de estabilización —como las líneas de crédito o el swap de monedas aplicado previamente— en caso de requerirse.
Sin embargo, en el mercado señalan que un Congreso dominado por la oposición demócrata encarecería el costo político de brindar ese auxilio.
Ya fue presentado en el Congreso estadounidense el proyecto "No Argentina Bailout Act", orientado a limitar estas asistencias. Aunque la decisión ejecutiva recae sobre el Tesoro y no requiere aprobación parlamentaria previa, la presión legislativa reduce el margen de maniobra de Trump.
Esto dejaría a la Argentina con un esquema de contención externa más acotado de cara a los decisivos vencimientos de deuda de 2027, que rondan los u$s 29.000 millones, en un contexto geopolítico regional alterado además por el triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en Brasil.
Alerta en el mercado: dólares de futuro en récord y bonos a la baja
Los temores ya se reflejan en las pizarras financieras locales:
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Cotización mayorista: El dólar mayorista subió $10 (+0,7%) hasta alcanzar un techo nominal de $1.545,5.
Mercado de futuros (Matba-Rofex): Las posiciones para fines de diciembre se pactaron en $1.598,5, mientras que los contratos para septiembre de 2027 treparon a $1.905.
Acciones y Bonos: El índice S&P Merval anotó una caída del 3,2%, con ADRs argentinos en Wall Street cediendo hasta un 13% y títulos en dólares con bajas de hasta 1,7%.
Riesgo País: Se mantiene en la zona de los 800 puntos básicos, la marca más elevada en lo que va del año, dificultando el regreso del país a los mercados voluntarios de crédito.
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