Banco Central avaló comunicaciones C 102390 y A 8487 y hay feriado cambiario en medio del alza del Riesgo País
El Banco Central oficializó el feriado cambiario y bancario por cinco días consecutivos, en un contexto de fuerte tensión para los activos argentinos.
El frente financiero atraviesa horas de sensibilidad tras el balotaje en Brasil y la devaluación del real. En medio de un riesgo país que trepó por encima de los 760 puntos básicos y una nueva caída de los bonos en dólares, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que habrá feriado cambiario y bancario cinco días consecutivos.
Las normativas del Banco Central y el cronograma de feriados
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El parate del mercado comenzará el viernes 6 de noviembre, fecha en la que el sector ya tenía previsto el cese de operaciones por la celebración del Día del Bancario.
A este receso sectorial habitual se le sumó el impacto de la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina. Para acomodar la operatoria, las autoridades del BCRA emitieron dos resoluciones específicas que extienden la inactividad financiera:
- Comunicación "C" 102390: notifica a todas las entidades financieras que el lunes 9 de noviembre de 2026 fue declarado feriado nacional en todo el territorio argentino, mediante el Decreto N° 1103/2026, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV.
- Comunicación "A" 8487: establece de manera excepcional como feriado bancario el martes 10 de noviembre de 2026 en todo el país, completando así el esquema de inactividad de la plaza.
Tensión cambiaria en la previa al parate
La sucesión de estos días no laborables (del viernes 6 al martes 10 de noviembre inclusive) dejará a los inversores sin margen de maniobra en la plaza local oficial durante un momento crítico.
En las jornadas previas, el dólar mayorista encadenó una nueva suba, mientras que las cotizaciones financieras (CCL y MEP) también escalaron al ritmo de las dudas sobre el programa financiero. En el mercado paralelo, en cambio, el dólar blue experimentó una baja posicionándose en $1.565 para la venta.
A nivel internacional, el escenario no da respiro: las expectativas de los inversores se mantienen enfocadas en digerir la reciente decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) de mantener intacta la tasa de interés. Este combo externo, sumado a los factores autóctonos, mantiene jaqueados a los ADRs y presiona al MSCI Merval, que ya opera con una caída del 1,8% en pesos.
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