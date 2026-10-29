Banco Central avaló comunicaciones C 102390 y A 8487 y hay feriado cambiario en medio del alza del Riesgo País

En las jornadas previas, el dólar mayorista encadenó una nueva suba, mientras que las cotizaciones financieras (CCL y MEP) también escalaron al ritmo de las dudas sobre el programa financiero. En el mercado paralelo, en cambio, el dólar blue experimentó una baja posicionándose en $1.565 para la venta.

A nivel internacional, el escenario no da respiro: las expectativas de los inversores se mantienen enfocadas en digerir la reciente decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) de mantener intacta la tasa de interés. Este combo externo, sumado a los factores autóctonos, mantiene jaqueados a los ADRs y presiona al MSCI Merval, que ya opera con una caída del 1,8% en pesos.