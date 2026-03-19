Caen los bonos argentinos y el riesgo país se consolida por encima de los 600 puntos

Según se informó oficialmente, las reservas cerraron en U$S43.702 millones, cayendo respecto del miércoles último en U$S793 millones, si bien el Central adquirió este jueves U$S132 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Qué dijo Luis Caputo

En ese marco general, el ministro Luis Caputo aseguró que no volverá a emitir deuda en mercados internacionales en el corto plazo debido al alto nivel del riesgo país que persiste con las semanas, reservando la posibilidad de regresar a Wall Street si el riesgo país baja a 250 puntos o menos.

Según el titular del Palacio de Hacienda, existen "opciones más baratas para conseguir financiamiento y el mercado se va a enterar entre dos y tres meses", agregando que en el Gobierno tienen "financiamiento identificado" para los próximos vencimientos de deuda por unos U$S9.000 millones.