Caen los bonos argentinos y el riesgo país se consolida por encima de los 600 puntos
La guerra en Medio Oriente presiona a los mercados internacionales, impulsado a la baja a los bonos argentinos que cotizan en dólares y el ascenso del riesgo país.
En el marco de un contexto global que tiene a la guerra en Oriente Medio como principal protagonista, los mercados internacionales siguen mostrándose volátiles, manteniendo bajo fuerte presión al sistema financiero nacional.
Al finalizar la vigésima jornada de combates entre Estados Unidos, Israel e Irán, involucrando a varias naciones árabes, los bonos argentinos en dólares volvieron a caer, lo que impulsó al riesgo país, calculado por la banca JP Morgan, para consolidarse por encima de los 600 puntos.
En concreto, cerró la jornada de este jueves en 602, aunque llegó a superar los 620 puntos básicos, mientras que los títulos en dólares (AL30, GD30) muestran variaciones leves a la baja y las acciones (ADRs) muestran una recuperación, lo que ratifica la volatilidad y selectividad del mercado global.
En efecto, rebotaron más de 6%, con los papeles del sector bancario a la cabeza, al tiempo que el índice Merval hilvanó otra rueda en alza: un 2,7% con respecto al cierre de la jornada anterior.
Caída en las reservas
En otro orden, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron este jueves a su nivel más bajo desde que comenzó el corriente año, a pesar de que la entidad lleva más de 50 ruedas consecutivas con compras en el mercado mayorista.
Según se informó oficialmente, las reservas cerraron en U$S43.702 millones, cayendo respecto del miércoles último en U$S793 millones, si bien el Central adquirió este jueves U$S132 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
Qué dijo Luis Caputo
En ese marco general, el ministro Luis Caputo aseguró que no volverá a emitir deuda en mercados internacionales en el corto plazo debido al alto nivel del riesgo país que persiste con las semanas, reservando la posibilidad de regresar a Wall Street si el riesgo país baja a 250 puntos o menos.
Según el titular del Palacio de Hacienda, existen "opciones más baratas para conseguir financiamiento y el mercado se va a enterar entre dos y tres meses", agregando que en el Gobierno tienen "financiamiento identificado" para los próximos vencimientos de deuda por unos U$S9.000 millones.
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