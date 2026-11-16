Ahora fue el turno de una pizzería ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó donde cientos de personas aguardan este lunes bajo el sol a la espera de poder entrevistarse en el marco de la intención del comercio de cubrir un puesto de trabajo.

De acuerdo con el relevamiento técnico realizado por CEPA, la cifra total de empleadores en el país retrocedió de 512.357 a 481.724 en el período analizado. Esto implica que en dos años y medio desaparecieron 30.633 empresas, lo que proyecta un ritmo promedio de 33,5 aperturas netas negativas o bajas de persianas por día.

El achicamiento de la base de empresas tuvo su obvio correlato directo en el nivel de ocupación asalariada en unidades productivas (industria, servicios y comercio), donde la nómina total de empleo cayó un 4,18%. Esto supone la desaparición de 411.613 puestos de trabajo declarados, pasando de 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023 a 9.445.560 en mayo de 2026. En términos cotidianos, la economía argentina expulsó 450 asalariados formales por día desde el inicio del gobierno de Milei y Caputo.

El mapa del desempleo generado en el sector privado deja al descubierto el duro cuadro que atraviesan las empresas de producción industrial y la obra pública y privada. la "Industria manufacturera" lideró la destrucción de puestos laborales en valores absolutos, con 97.312 despidos o cesantías no cubiertas. En tanto la "Construcción" ocupó el segundo lugar en bajas absolutas (-80.399 puestos), pero se consagró como el sector más perjudicado en términos relativos, al desplomarse un 16,8% de su personal registrado. "Transporte y almacenamiento" perdió 72.480 empleos (-13,5%); "Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria" registró un recorte de 72.312 plazas (-2,7%).

En contraste con este panorama recesivo, solo un puñado de actividades lograron mostrar saldos positivos en la contratación de persona como "Agricultura, ganadería y pesca" (+22.473 puestos), "Salud humana y servicios sociales" (+14.624) y "Explotación de minas y canteras" (+3.604).