El Gordo Dan sorprendió con un inesperado anuncio al cierre de año: "Voy a ser..."
Como era de esperarse, tanto adherentes a La Libertad Avanza como opositores reaccionaron a la noticia, vinculándola con el costado político del influencer.
Exactamente a las 18:23 del 31 de diciembre de 2025, Daniel Parisini -más conocido como Gordo Dan- sorprendió a sus seguidores y detractores con una noticia que nadie esperaba: "Feliz año a todos. Voy a ser papá", escribió el influencer libertario, con un emotivo video de un basquetbolista ganando un torneo.
Como era de esperarse, el tuit generó un tremendo revuelo en redes sociales, aunque los usuarios de X que comentaron la noticia no pudieron evitar vincular la dulce espera del libertario con sus ideales políticos. Por ello, muchos mensajes fueron realmente crueles, mientras otros respondían de similar modo a quienes intentaban "pinchar" la alegría de uno de los referentes de "Las Fuerzas del Cielo".
Los irónicos mensajes tras el anuncio del Gordo Dan
El influencer libertario recibió un poco de su propia medicina, aunque teniendo en cuenta que se trata de un embarazo, muchos mensajes estuvieron fuera de lugar. Sin embargo, fue el mismísimo Daniel Parisini quien se encargó de repostear aquellos comentarios de odio que recibió.
"¡Felicidades! Son 3 largos meses de ansiedad, alegría y nervios, pero espero que los cerditos nazcan sanos y salvos y sean protagonistas de un hermoso asado a la cruz", escribió un usuario, como haciendo alusión a que el influencer es un cerdo, ya sea por su apodo y contextura física, o por su manera de llevar la política.
Otros, lamentablemente, hicieron alusión a un retraso madurativo del bebé por la ideología de su padre, lo que también recibió la respuesta de libertarios.
En tanto, una mujer le escribió: "Ojo con el karma, luego de usar patologías como insultos brutales para medio mundo... digo, NO es un deseo, es una advertencia de que siempre, pero siempre, es mejor no desafiar al destino", en referencia a las maneras en que el Gordon Dan se refiere a quienes no piensan como él.
Como era de esperarse, este mensaje recibió las burlas de Parisini y sus adeptos.
Finalmente, uno de los peores mensajes rezaba: "Ojalá le salga con algún retraso o con (síndrome de) down, así se deja de romper las pelotas".
