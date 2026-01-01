El Gordo Dan sorprendió con un inesperado anuncio al cierre de año: "Voy a ser..."

image

Otros, lamentablemente, hicieron alusión a un retraso madurativo del bebé por la ideología de su padre, lo que también recibió la respuesta de libertarios.

image

En tanto, una mujer le escribió: "Ojo con el karma, luego de usar patologías como insultos brutales para medio mundo... digo, NO es un deseo, es una advertencia de que siempre, pero siempre, es mejor no desafiar al destino", en referencia a las maneras en que el Gordon Dan se refiere a quienes no piensan como él.

Como era de esperarse, este mensaje recibió las burlas de Parisini y sus adeptos.

image

Finalmente, uno de los peores mensajes rezaba: "Ojalá le salga con algún retraso o con (síndrome de) down, así se deja de romper las pelotas".

image