No te dejes engañar: ANSES alertó por posibles estafas a jubilados
ANSES difundió una advertencia oficial por estafas que se multiplican en redes sociales y WhatsApp, con maniobras para engañar a beneficiarios.
ANSES alertó a jubilados por una nueva ola de estafas que prometen falsos bonos y trámites especiales, con el objetivo de robar datos personales y vaciar cuentas. Las maniobras se intensifican en época de Fiestas y apuntan a generar urgencia con mensajes engañosos.
Los fraudes circulan sobre todo por WhatsApp y redes sociales, mediante enlaces a páginas falsas que imitan sitios oficiales. Desde el organismo fueron claros: cualquier mensaje que no provenga de canales oficiales de ANSES y solicite datos o formularios debe ignorarse de inmediato. En criollo, si promete plata fácil, es verso.
El falso bono: la trampa para robar datos a los jubilados
La estafa más repetida por estas horas arranca con un enlace engañoso que promete un supuesto beneficio extra para cerrar el año. Al ingresar, el jubilado es redirigido a una web que copia al detalle la estética de Mi ANSES, donde se le pide cargar DNI, CUIL y claves personales de la seguridad social o incluso el PIN bancario. Con esos datos en mano, los delincuentes pueden tomar control de la cuenta, hacer transferencias o gestionar préstamos pre aprobados a nombre de la víctima.
Desde ANSES fueron claros y reiteraron una regla básica: el organismo nunca solicita datos personales ni bancarios por teléfono, mail, WhatsApp, redes sociales o SMS. Todos los trámites son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios.
Cómo protegerse contras las estafas y dónde realizar las denuncias
Para evitar estafas y proteger a los jubilados, el acompañamiento de la familia resulta clave a la hora de difundir las recomendaciones oficiales de ANSES. Los únicos canales seguros para realizar trámites o consultas son la línea gratuita 130, el sitio oficial www.anses.gob.ar y la app Mi ANSES.
Ante un llamado, mensaje o mail sospechoso, la indicación es clara: no responder, no ingresar a enlaces y no compartir claves personales con nadie que diga representar al organismo.
Si la estafa ya ocurrió o se detectó un intento de fraude, ANSES solicita realizar la denuncia correspondiente a través de su Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios.
El trámite puede hacerse online, desde la sección Denuncias y Reclamos en Mi ANSES; por teléfono, llamando al 130 de lunes a viernes; por escrito, enviando una nota a Paseo Colón 329, 5° piso, CABA; o de forma presencial, en cualquier oficina del país sin turno previo. En criollo, avisar a tiempo también ayuda a que otros no caigan.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario