No te dejes engañar: ANSES alertó por posibles estafas a jubilados

Ante un llamado, mensaje o mail sospechoso, la indicación es clara: no responder, no ingresar a enlaces y no compartir claves personales con nadie que diga representar al organismo.

Si la estafa ya ocurrió o se detectó un intento de fraude, ANSES solicita realizar la denuncia correspondiente a través de su Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios.

El trámite puede hacerse online, desde la sección Denuncias y Reclamos en Mi ANSES; por teléfono, llamando al 130 de lunes a viernes; por escrito, enviando una nota a Paseo Colón 329, 5° piso, CABA; o de forma presencial, en cualquier oficina del país sin turno previo. En criollo, avisar a tiempo también ayuda a que otros no caigan.