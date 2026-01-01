VIDEO: así fue el momento en que comenzó a prenderse fuego el bar en Suiza
Un incendio que trajo a los argentinos el recuerdo de Cromañón dejó más de 40 muertos en ese país y, al menos, 80 heridos de gravedad.
Una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, luego de que un incendio el bar Le Constellattion -repleto de gente- provocara múltiples muertes y más de cien heridos. Según informes de la policía del cantón de Valais, el fuego comenzó a la 1:30 (hora local) por un “fuego de origen indeterminado” dentro del establecimiento, que se encontraba colmado de turistas al momento del siniestro.
Las autoridades locales han manifestado su consternación ante la magnitud del evento. "A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido", declaró Frederic Gisler, comandante de la Policía Cantonal de Valais.
Por su parte, la procuradora general del cantón, Beatrice Pilloud, señaló que las labores actuales se centran en el reconocimiento de las víctimas: "La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas".
VIDEO: así fue el momento en que comenzó a prenderse fuego el bar en Suiza
En "El Diario" (C5N) se transmitieron imágenes exclusivas del momento en que se inició la tragedia en Suiza: mientras se ve a la gente celebrando la llegada del 2026, el fuego comienza a apoderarse del lugar y, luego de ello, todo se salió de control. La desesperación de las personas por salir complicó aún más la evacuación voluntaria, de la cual -al menos- 47 personas no pudieron escapar y murieron en el lugar.
Dos turistas francesas que se encontraban en el bar Le Constellattion, que se incendió durante la fiesta de Año Nuevo, relataron a medios de Suiza cómo fue escapar del escenario en el que murieron unas 40 personas. "Había pánico absoluto, todos gritaban", describieron.
Lo que debía ser una fiesta exclusiva en la estación de esquí de Crans-Montana, los Alpes suizos, se convirtió rápidamente en una secuencia de terror debido al humo que invadió el local en cuestión de minutos, como señalaron las turistas Emma y Albane al canal BFM.
Un hombre que había viajado desde Nueva York a Suiza para recibir el año y terminó en Le Constellattion relató a AFP que "la gente corría y gritaba en la oscuridad", y que "nadie entendía qué estaba pasando".
