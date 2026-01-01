VIDEO: así fue el momento en que comenzó a prenderse fuego el bar en Suiza

Lo que debía ser una fiesta exclusiva en la estación de esquí de Crans-Montana, los Alpes suizos, se convirtió rápidamente en una secuencia de terror debido al humo que invadió el local en cuestión de minutos, como señalaron las turistas Emma y Albane al canal BFM.

Un hombre que había viajado desde Nueva York a Suiza para recibir el año y terminó en Le Constellattion relató a AFP que "la gente corría y gritaba en la oscuridad", y que "nadie entendía qué estaba pasando".